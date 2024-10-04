Руководитель делегации Эстонии в ПАСЕ: судьба украинских детей – кризис, требующий скорейших действий

Тали подчеркнула, что война России против Украины привела к масштабным похищениям и принудительному переселению людей, в особенности – детей. „По некоторым оценкам, более 700 000 украинских детей для „спасения“ были перевезены в Россию. В действительности речь идет о намеренной деятельности, целью которой является украсть будущее и идентичность одного народа“, – отметила она.

Тали провела параллели с историей Эстонии, сослалась на опыт своей семьи и подчеркнула, что происходящее в Украине является геноцидом. „Если бы в Эстонии дети пропали в тех же пропорциях, целый народ был бы стерт с лица земли“, – сказала она.

По словам Тали, речь идет о кризисе, требующем немедленного реагирования, где любая задержка означает потерю жизней и разрушение семей. Она отметила, что когда в обычной жизни ребенок оказывается в беде, от нас ожидают незамедлительного вмешательства. „Почему же мы ждем сейчас? Медлили бы вы, если бы это был ваш ребенок?“ – спросила Тали.

В заключение она призвала международную общественность незамедлительно принять решительные меры. „То, что детей насильно вывозят за пределы родины и вдаль от их семей – не просто преступление. Последствия ввиду русификации будут необратимы“, – подчеркнула Кадри Тали.

Член делегации Ээрик-Нийлес Кросс, который является докладчиком ПАСЕ по вопросам демократических сил России, в ходе встреч с Владимиром Кара-Мурзой обсудил формы будущего сотрудничества между Советом Европы и российскими оппозиционными политиками. Кросс также инициировал резолюцию, призванную упорядочить общение с демократическими силами России. Кроме того, Кросс был назначен докладчикам по теме правовых последствий агрессивной войны России.

Участники ассамблеи также обсудили борьбу против пропагандистских кампаний и дезинформации. Делегация Эстонии поддерживает соответствующие резолюции ПАСЕ и сотрудничает с делегациями Украины, Латвии, Литвы, Польши и Скандинавии, чтобы привлечь к этой теме дополнительное внимание.