Новости Эстонии
04.10.2024, 12:10

Чиновник Тартуской управы: меня попросили сделать копии электронных писем Прийта Хумала

 
Прийта Хумала обвиняют в нарушении ограничения на действия
Прийта Хумала обвиняют в нарушении ограничения на действия
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В четверг продолжился суд над Парвелом Пруунсильдом и Прийтом Хумалом, на котором были допрошены административный руководитель Bigbank и чиновник Тартуской городской управы.

Административный директор Bigbank Янек Паклер дал вчера показания о своих связях с Парвелом Пруунсильдом. Паклер является членом партии Isamaa и корпорации Sakala. Он рассказал, что его знакомство с Хумалом и Пруунсильдом началось еще в 1980-х годах, когда Паклер и Хумал были одноклассниками, а Пруунсильд учился в той же школе. Все трое также пели в тартуском хоре мальчиков.

Несмотря на то, что Паклер является административным директором Bigbank, по его словам, он не особо пересекается по работе с Пруунсильдом. Однако они проводят время в одной компании, а также вместе путешествуют. Помимо прочего, Паклер является членом совета дочерних компаний Bigbank.

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