Чиновник Тартуской управы: меня попросили сделать копии электронных писем Прийта Хумала

Административный директор Bigbank Янек Паклер дал вчера показания о своих связях с Парвелом Пруунсильдом. Паклер является членом партии Isamaa и корпорации Sakala. Он рассказал, что его знакомство с Хумалом и Пруунсильдом началось еще в 1980-х годах, когда Паклер и Хумал были одноклассниками, а Пруунсильд учился в той же школе. Все трое также пели в тартуском хоре мальчиков.