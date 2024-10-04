04.10.2024, 12:10
Чиновник Тартуской управы: меня попросили сделать копии электронных писем Прийта Хумала
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг продолжился суд над Парвелом Пруунсильдом и Прийтом Хумалом, на котором были допрошены административный руководитель Bigbank и чиновник Тартуской городской управы.
Административный директор Bigbank Янек Паклер дал вчера показания о своих связях с Парвелом Пруунсильдом. Паклер является членом партии Isamaa и корпорации Sakala. Он рассказал, что его знакомство с Хумалом и Пруунсильдом началось еще в 1980-х годах, когда Паклер и Хумал были одноклассниками, а Пруунсильд учился в той же школе. Все трое также пели в тартуском хоре мальчиков.
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