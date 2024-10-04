Пенсии поступят на счет в течение дня(20)
Департамент социального страхования сообщает, что хотя пенсии в октябре выплачиваются 4 октября, они могут поступить на банковский счет получателей в течение всей пятницы.
В октябре так называемый пенсионный день приходится на пятое число, и поскольку этот день является выходным, то пенсии выплачиваются днем раньше, то есть в пятницу. Получатели привыкли к тому, что их пенсии поступают на счет утром. В этот раз большая часть пенсий и будет на счетах уже утром, но некоторые банковские переводы могут задержаться и поступить в течение всего дня. С доставкой пенсий на дом изменений нет, они будут доставлены в оговоренное время.
С января 2025 года изменится порядок выплат пенсий. Они будут выплачиваться пятого числа каждого месяца, но если этот день будет выпадать на выходной, то переводы будут осуществляться в течение двух последующих после выходных рабочих дней.
Более подробно об изменениях читайте ЗДЕСЬ.
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