Учитель: „О проблемах родители охотнее пишут в соцсетях, а не обращаются в школу“

Анна рассказывает: ее коллеги часто сталкиваются с вопросами коммуникации как раз из-за языкового барьера. „Есть тревоги, есть страхи у родителей, ведь часто свой опыт они переносят на детей,— отмечает педагог и утверждает, что главное — не бояться и пытаться наладить контакт. — Если учитель не владеет русским языком, то тогда можно спросить, есть ли какой-то третий язык, которым владеют взрослые — английский, немецкий, итальянский“.

Также многие дети сами с радостью выступают в роли переводчиков и сами помогают родителям, утверждает специалист.

Часто родители обращаются не к учителю или в школу, а начинают описывать свои проблемы в социальных сетях. „А там уже как испорченный телефон получается — начинается игра на чувствах, проживание не своего опыта, а опыта других, уже не касающегося конкретно этого ребенка. Возникают разные недоразумения, — объясняет Анна Сели, учитель языкового погружения Таллиннской Ляэнемереской гимназии. — Это не помогает, это мешает, ведь конкретный вопрос между учителем и родителем ребенка нужно решить только с ними“.

Как только родители начнут общаться или пытаться разговаривать на эстонском языке с педагогами, то страх и у детей будет уходить, уверена учитель языкового погружения Анна Сели. „Важно, как дома относятся к обучению на эстонском, как родители между собой общаются, что они говорят о школе и о переходе. Что думает бабушка, что думает дедушка. Бесценно, когда в семье — позитивное мышление“.

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