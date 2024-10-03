Вотум недоверия вице-мэрам столицы не прошел

Оппозиция обвиняла Пере в хаосе на дорогах Таллинна, также говорили об управленческих ошибках, возникших в результате недостаточного анализа и чисто идеологических решений, которые, по мнению оппозиции, были приняты с игнорированием общественного мнения.

Ярвана критиковали за неспособность управлять своей сферой. Оппозиция считает, что он не контролирует деятельность подведомственных ему учреждений и подчиненных. В проекте упоминались ошибки, якобы возникшие из-за неспособности Ярвана сдерживать свое слово и обещания и защищать интересы жителей Таллинна.

Роозе обвинили в том, что она не присутствует на заседаниях горсобрания. В проекте оппозиция указала, что Роозе трижды игнорировала сессии и не являлась на них. По мнению оппозиции, это пренебрежение трудовыми обязанностями и высокомерное отношение к Таллиннскому городскому собранию.

Вотум недоверия подписали представители оппозиции - Центристская партия и EKRE.

По мнению лидера Центристской партии Михаила Кылварта, вотум недоверия мог быть принят только в том случае, если с этим согласятся и члены коалиции, поскольку только у EKRE и Центристской партии недостаточно голосов.

По словам Кылварта, вице-мэры не смогли выполнить свою работу. Он отметил, что автобусные маршруты не продуманы, и люди этим не довольны. „Городская власть работает всего пять месяцев, а уже несколько раз успела соврать людям, например, по поводу уборки снега зимой“, - заявил он.

Кылварт сослался на недавнее интервью Postimees, где Пере сказал, что городские власти не обещали, что будут чистить зимой все тротуары. В то же время Пере в апреле сообщил ERR, что Таллинн возьмет на себя такое обязательство, и оно также будет включено в коалиционное соглашение.

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