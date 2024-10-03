Международное ИТ-предприятие закрывает эстонский филиал и сокращает всех его работников

Финансовый директор Arvato Systems Latvia Каспарс Лейманис подтвердил изданию Ärileht, что они закрывают филиал в Эстонии. „В рамках нашей международной стратегии мы продолжим оптимизацию своей деятельности. Одна из ее частей — это объединение центра безопасности в странах Балтии в Риге“, - поделился он планами предприятия. „Это означает, что к концу 2024 года мы закроем эстонский филиал и сосредоточимся на Риге, где мы продолжим расширение“, - добавил Лейманис.