Урезание расходов в министерствах: одни проводят сокращения, другие нет, а некоторые ещё не определились

В коалиционном соглашении обещается сократить в государственном секторе расходы на оплату труда и хозяйственные расходы, а также субсидии на 10% в течение трех лет. Конкретно, в следующем году будут сокращены расходы правительственного сектора по различным видам деятельности, а также всевозможные пособия и дотации на общую сумму 132 миллиона евро.

Советник по коммуникации Министерства культуры Ханнус Лууре отметил, что Министерство культуры является самым маленьким министерством: во всем ведомстве работает менее сотни чиновников, и при этом на каждом направлении трудится один советник, а не целый отдел. По состоянию на конец сентября сокращен один советник, в 2025 году также не продолжит работу шведский советник по культуре.