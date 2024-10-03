03.10.2024, 19:22
Урезание расходов в министерствах: одни проводят сокращения, другие нет, а некоторые ещё не определились(8)
ФОТО: MARGUS PAHV | DELFI MEEDIA
Если количество министерств, принявших решения в пользу или против сокращения числа сотрудников, более или менее равно, некоторые министерства пока вообще не приняли никакого решения.
В коалиционном соглашении обещается сократить в государственном секторе расходы на оплату труда и хозяйственные расходы, а также субсидии на 10% в течение трех лет. Конкретно, в следующем году будут сокращены расходы правительственного сектора по различным видам деятельности, а также всевозможные пособия и дотации на общую сумму 132 миллиона евро.
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