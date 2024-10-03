В Литву приехал поезд РЖД с надписями Z и „Вилюнус — город России“(11)
На литовскую железнодорожную станцию Кяна недалеко от границы с Беларусью прибыл транзитный поезд, на один из вагонов которого был нанесен знак Z, используемый сторонниками российского вторжения в Украину. Об этом сообщает Delfi.lt.
В минувшую среду на КПП в Кену пришел транзитный поезд Москва–Калининград. На одном из вагонов пограничники заметили нанесенный черной краской символ Российской армии Z и надпись ZOV (латинскими буквами). На другом вагоне была надпись на русском языке: „Вильнюс – российский город“. Название литовской столицы при этом было написано с ошибкой (Вилюнус).
Персонал поезда не мог объяснить, откуда взялись эти надписи, отмечают в Службе охраны государственной границы Литвы.
Согласно действующим в Литве законам, персонал поезда обязали немедленно убрать все эти надписи. Сотрудники Службе охраны государственной границы отметили, что если надписи не уберут, то пассажирам придется пересесть в другие вагоны, а вагоны с надписями отцепят и на территорию Литвы не пропустят.
Начальник поезда со своими подчиненными под присмотром пограничников стерли надписи и буквы с помощью песка.
Поезд не был задержан. После всех проверок поезд продолжил свой путь по установленному маршруту.
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