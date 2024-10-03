03.10.2024, 16:48
Из-за утечки топлива нарушено движение на шоссе Таллинн — Пярну
ФОТО: Фото читателя
Сегодня (3.10) во второй половини дня на шоссе Таллинн — Пярну вблизи Мярьямаа (Рапламаа) грузовой автомобиль врезался в дорожное ограждение, в результате чего произошла утечка топлива.
Как сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, на месте инцидента движение нарушено, его регулирует полиция.
Ликвидацией утечки топлива занимаются спасатели. Никто из людей в инциденте не пострадал.
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