ЧП и криминал
03.10.2024, 16:48

Из-за утечки топлива нарушено движение на шоссе Таллинн — Пярну

 
Место происшествия
Место происшествия
ФОТО: Фото читателя

Сегодня (3.10) во второй половини дня на шоссе Таллинн — Пярну вблизи Мярьямаа (Рапламаа) грузовой автомобиль врезался в дорожное ограждение, в результате чего произошла утечка топлива.

Как сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, на месте инцидента движение нарушено, его регулирует полиция.

Ликвидацией утечки топлива занимаются спасатели. Никто из людей в инциденте не пострадал.

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