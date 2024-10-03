Директор Ныммеской основной школы заявил, что уйдет в отставку после вынесенного ему вотума недоверия, но после это опроверг

16 сентября этого года попечительский совет Ныммеской основной школы на внеочередном заседании вынес вотум недоверия директору школы Арди Паулю. Вотум недоверия представили члены попечительского совета, его подписали также некоторые родители.

На состоявшемся 2 октября заседании попечительского совета Арди Пауль объявил, что покидает пост директора. Этот факт подтверждают и председатель попечительского совета школы Тынис Пярн, и старейшина Нымме Кармо Кури, принимавшие участие во встрече.

Однако директор сообщил Delfi, что не подал в отставку с поста директора. По его словам, он также не видел выражения недоверия.

„Директор лжет“, — заявил впоследствии Тынис Пярн. По словам Кармо Кури, директор, возможно, за это время передумал, но никакой информации об этом он не получал.

Выразившие недоверие утверждали, что Арди Пауль не в состоянии обеспечить эффективную работу школы и наладить сотрудничество с педагогами и попечительским советом. „Его действия не основаны на взаимном уважении и взаимопонимании. Арди Паулю не хватает компетентности руководителя, особенно в управлении персоналом, самоуправлении и экономическом управлении“, — написали выразившие недоверие в качестве одной из причин.

Пауль утверждает, что не видел документа по выражению недоверия. Насколько известно Delfi, вчера вечером Попечительский совет направил этот документ как родителям, так и членам Попечительского совета.

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