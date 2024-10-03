Полиция задержала еще одного гражданина Литвы, подозреваемого в кражах со взломом

Литовца подозревают в кражах со взломом, совершенных в 2023 году, преимущественно в окрестностях Пярнумаа - Пайкузе и Синди. Пярнуский уездный суд удовлетворил ходатайство Ляэнеской окружной прокуратуры о заключении 33-летнего мужчины под стражу на два месяца. Мужчине грозит денежный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

В том же преступлении подозревался и его 41-летний соотечественник, арестованный в Германии в феврале этого года. Пярнуский уездный суд приговорил его к трем годам лишения свободы, из которых фактически он должен был отсидеть восемь месяцев. Кроме того, по ходатайству прокуратуры суд приговорил осужденного к депортации из страны с семилетним запретом на въезд в Эстонию.

В дома врывались преимущественно ночью, воры в основном забирали наличные деньги, ювелирные изделия, часы и парфюмерию, также совершались кражи из автомобилей. Возможные воры были быстро идентифицированы, но чтобы поймать преступников, эстонские полицейские сотрудничали с коллегами из других стран.

Полиция заподозрила двоих литовцев в общей сложности в 10 случаях краж со взломом и краж, совершенных в прошлом году, в основном в районах Пайкузе и Синди (Пярнумаа), а также в волости Луунья (Тартумаа).

Руководитель криминального бюро Ляэнеской префектуры Маргус Распел сообщил, что за последние недели в Пярну и Южной Эстонии вновь было совершено несколько преступлений против собственности. По его словам, среди прочего из Пярну были угнаны также два внедорожника Audi, которые сейчас задержаны в Литве.

„Как показывает этот случай, мир для полиции тесен. Сотрудничество осуществляется несмотря на границы, и у преступников нет оснований надеяться, что преступление, совершенное на „чужом дворе“, сможет остаться незамеченным или они избегут наказания за совершенные за границей преступления. Мы успешно сотрудничаем с зарубежными коллегами. Преступники рано или поздно будут найден и доставлены в Эстонию для того, чтобы предстать перед судом“, - подтвердил Распель.

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