Новости Эстонии
03.10.2024, 15:30

Евграфов: Международный суд выдал ордер на арест Путина, Эстония поддержит резолюцию ПАСЕ по защите украинцев

 
Алексей Евграфов.
Алексей Евграфов.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Эстонская делегация принимает участие в осенней сессии ПАСЕ, где рассматривается судьба людей, пропавших в ходе развязанной Россией против Украины агрессивной войны.

Член делегации Алексей Евграфов (Центристская партия) напомнил, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина именно из-за обвинений в геноциде, связанных с депортацией украинских детей. По его словам, эстонская делегация намерена поддержать отчет и резолюцию ПАСЕ по теме украинских гражданских лиц, военнопленных и депортированных детей.

В политическом комитете ПАСЕ с речью выступил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Как рассказал Евграфов, Лубинец дал обзор положения украинских военнопленных, ужасных условий их содержания в России и систематических нарушений Женевской конвенции, регулирующей обращение с военнопленными.

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