Евграфов: Международный суд выдал ордер на арест Путина, Эстония поддержит резолюцию ПАСЕ по защите украинцев

Член делегации Алексей Евграфов (Центристская партия) напомнил, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина именно из-за обвинений в геноциде, связанных с депортацией украинских детей. По его словам, эстонская делегация намерена поддержать отчет и резолюцию ПАСЕ по теме украинских гражданских лиц, военнопленных и депортированных детей.