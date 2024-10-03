03.10.2024, 15:30
Евграфов: Международный суд выдал ордер на арест Путина, Эстония поддержит резолюцию ПАСЕ по защите украинцев
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонская делегация принимает участие в осенней сессии ПАСЕ, где рассматривается судьба людей, пропавших в ходе развязанной Россией против Украины агрессивной войны.
Член делегации Алексей Евграфов (Центристская партия) напомнил, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина именно из-за обвинений в геноциде, связанных с депортацией украинских детей. По его словам, эстонская делегация намерена поддержать отчет и резолюцию ПАСЕ по теме украинских гражданских лиц, военнопленных и депортированных детей.
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