Управа района Ласнамяэ проводит кампанию „Похвали учителя“

„Работа учителя никогда не была простой, но сегодня наши учителя сталкиваются с бо́льшими трудностями, чем когда-либо, и им как никогда нужны наши поддержка и теплые слова“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Она добавила, что зачастую необходимые слова поддержки остаются невысказанными, поскольку люди не находят подходящий для этого момент или по каким-либо причинам не хотят афишировать себя. Районная управа направит полученные сообщения учителям анонимно, гарантируя полную конфиденциальность отправителей.

Похвалить работающего в Ласнамяэ учителя можно, воспользовавшись ссылкой https://forms.gle/t98fpMsjW86ZWswY9 . Оставляя отзыв, требуется указать имя, фамилию и школу, в которой работает учитель. Сообщение со словами поддержки можно также отправить на электронный адрес управы lasnamae@tallinnlv.ee , указав имя, фамилию и школу, в которой работает учитель. Слова благодарности и признательности можно адресовать педагогам общеобразовательных школ, детских садов и профтехучилищ Ласнамяэ.

Отзывы принимаются до 31 октября. По окончании кампании полученная информация будет обработана и передана как школам, так и самим учителям лично.

Всего на территории Ласнамяэ действует 13 муниципальных школ, 3 частных школы, 28 детских садов, 6 частных детских садов, два профтехучилища и один вуз.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .