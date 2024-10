Названы победители Таллиннского предпринимательского конкурса

Победители Таллиннского предпринимательского конкурса – 2024 в семи основных категориях:

Предприятие норвежского происхождения Bifrost Tug Estonia основано с целью разработки и испытаний нового ледокола именно в водах Эстонии. В рамках сотрудничества по разработке продукции с компаниями Bifrost Tug AS, Karmsund Group AS, Sjotun Holding AS и Таллиннским техническим университетом надежность инновационного съемного ледокольного носа была протестирована в суровых условиях Балтийского моря.