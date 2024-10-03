Названы победители Таллиннского предпринимательского конкурса

На выставку-хит Бэнкси в Таллинн было привезено более 200 произведений искусства, что дало посетителям возможность увидеть гениальность всемирно известного художника. Выставка помогла Таллинну улучшить свой имидж на туристической карте, привлекая сюда как любителей искусства, так и иностранных гостей. Кроме того, выставка поддержала местных предпринимателей и подтвердила важное значение культурных проектов.

Предприятие норвежского происхождения Bifrost Tug Estonia основано с целью разработки и испытаний нового ледокола именно в водах Эстонии. В рамках сотрудничества по разработке продукции с компаниями Bifrost Tug AS, Karmsund Group AS, Sjotun Holding AS и Таллиннским техническим университетом надежность инновационного съемного ледокольного носа была протестирована в суровых условиях Балтийского моря.

В этом году совместное эстонско-голландское предприятие PharmaPark открыло в Таллинне один из крупнейших в Европе заводов по производству ветеринарных препаратов. Современный завод общей площадью 21 000 м2 соответствует новейшим стандартам фармацевтической отрасли, особое внимание уделяется экономичным решениям внутренней логистики и энергоэффективности. Стоимость проекта – 50 миллионов евро.

По словам председателя оценочной комиссии, вице-мэра по вопросам предпринимательства Маргот Роозе, предприятия, получившие награды, вносят существенный вклад в развитие города. „Победители Таллиннского предпринимательского конкурса – визионеры в своей области, они оказывают положительное влияние на развитие предпринимательской среды города и повышают ценность Таллинна как туристического направления“, – сказала Роозе.

Wise, финансово-технологическая компания-единорог с глобальным охватом, предлагает международные платежные решения и управление денежными потоками для частных лиц и предприятий. Продолжающийся рост компании отражает расширение портфеля продукции компании и выход на новые рынки. За последний год Wise создала в Таллинне 98 новых рабочих мест.

· Популяризатор экономики замкнутого цикла – 2024: Jolos OÜ, организация экологически устойчивых мероприятий

Организация мероприятий, то есть объединение большого количества людей в одном месте, не является устойчивой по своей сути, и тем важнее следить при этом за экологическим следом. В дополнение к своим основным услугам по организации мероприятий Jolos OÜ предлагает инновационную услугу по измерению воздействия на окружающую среду, которая включает в себя подробный анализ и отчет для повышения устойчивости. Благодаря своему концептуальному подходу и обучению предприятие оказало большое влияние как на эстонский, так и на международный сектор мероприятий.

· Блестящий старт – 2024: äio tech OÜ

äio tech OÜ – биотехнологический стартап, который разрабатывает пищевые жиры и масла из отходов сельского хозяйства и деревообрабатывающей промышленности, тем самым снижая расточение природных ресурсов. Уникальность компании заключается в использовании технологии прецизионной ферментации, а также побочных продуктов. Помимо новой бизнес-модели, развитие компании с глобальным охватом характеризуется быстрым ростом оборота и добавленной стоимостью, а также успехом в привлечении венчурного капитала.

· Решение будущего – 2024: разработка телегаптической технологии для слепых, Seventh Sense OÜ

7Sense – это эстонская стартап-компания, которая разрабатывает телегаптическое зрение высокого разрешения, позволяющее слепым людям ощущать все, что их окружает, через прикосновения. С помощью технологий передвижение становится для слабовидящих людей более безопасным за счет избежания столкновений с другими людьми, транспортными средствами и высокими объектами.