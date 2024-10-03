Названы победители Таллиннского предпринимательского конкурса
На торжественном мероприятии, состоявшемся в Летной гавани вчера, 2 октября, были объявлены победители Таллиннского предпринимательского конкурса в семи категориях: лучший проект развития, проект сотрудничества, блестящий старт, туристический проект, создатель рабочих мест, решение будущего и популяризатор экономики замкнутого цикла. Также были вручены награды за лучшие прикладные научные работы.
По словам председателя оценочной комиссии, вице-мэра по вопросам предпринимательства Маргот Роозе, предприятия, получившие награды, вносят существенный вклад в развитие города. „Победители Таллиннского предпринимательского конкурса – визионеры в своей области, они оказывают положительное влияние на развитие предпринимательской среды города и повышают ценность Таллинна как туристического направления“, – сказала Роозе.
Победители Таллиннского предпринимательского конкурса – 2024 в семи основных категориях:
· Проект развития – 2024: фармацевтический завод, Pharmapark OÜ
В этом году совместное эстонско-голландское предприятие PharmaPark открыло в Таллинне один из крупнейших в Европе заводов по производству ветеринарных препаратов. Современный завод общей площадью 21 000 м2 соответствует новейшим стандартам фармацевтической отрасли, особое внимание уделяется экономичным решениям внутренней логистики и энергоэффективности. Стоимость проекта – 50 миллионов евро.
· Проект сотрудничества – 2024: съемный ледокольный нос, Bifrost Tug Estonia OÜ
Предприятие норвежского происхождения Bifrost Tug Estonia основано с целью разработки и испытаний нового ледокола именно в водах Эстонии. В рамках сотрудничества по разработке продукции с компаниями Bifrost Tug AS, Karmsund Group AS, Sjotun Holding AS и Таллиннским техническим университетом надежность инновационного съемного ледокольного носа была протестирована в суровых условиях Балтийского моря.
· Проект в области туризма – 2024: выставка Mystery of Banksy – A Genius Mind, фонд POCO
На выставку-хит Бэнкси в Таллинн было привезено более 200 произведений искусства, что дало посетителям возможность увидеть гениальность всемирно известного художника. Выставка помогла Таллинну улучшить свой имидж на туристической карте, привлекая сюда как любителей искусства, так и иностранных гостей. Кроме того, выставка поддержала местных предпринимателей и подтвердила важное значение культурных проектов.
· Создатель рабочих мест – 2024: Wise Payments Limited, эстонский филиал
Wise, финансово-технологическая компания-единорог с глобальным охватом, предлагает международные платежные решения и управление денежными потоками для частных лиц и предприятий. Продолжающийся рост компании отражает расширение портфеля продукции компании и выход на новые рынки. За последний год Wise создала в Таллинне 98 новых рабочих мест.
· Популяризатор экономики замкнутого цикла – 2024: Jolos OÜ, организация экологически устойчивых мероприятий
Организация мероприятий, то есть объединение большого количества людей в одном месте, не является устойчивой по своей сути, и тем важнее следить при этом за экологическим следом. В дополнение к своим основным услугам по организации мероприятий Jolos OÜ предлагает инновационную услугу по измерению воздействия на окружающую среду, которая включает в себя подробный анализ и отчет для повышения устойчивости. Благодаря своему концептуальному подходу и обучению предприятие оказало большое влияние как на эстонский, так и на международный сектор мероприятий.
· Блестящий старт – 2024: äio tech OÜ
äio tech OÜ – биотехнологический стартап, который разрабатывает пищевые жиры и масла из отходов сельского хозяйства и деревообрабатывающей промышленности, тем самым снижая расточение природных ресурсов. Уникальность компании заключается в использовании технологии прецизионной ферментации, а также побочных продуктов. Помимо новой бизнес-модели, развитие компании с глобальным охватом характеризуется быстрым ростом оборота и добавленной стоимостью, а также успехом в привлечении венчурного капитала.
· Решение будущего – 2024: разработка телегаптической технологии для слепых, Seventh Sense OÜ
7Sense – это эстонская стартап-компания, которая разрабатывает телегаптическое зрение высокого разрешения, позволяющее слепым людям ощущать все, что их окружает, через прикосновения. С помощью технологий передвижение становится для слабовидящих людей более безопасным за счет избежания столкновений с другими людьми, транспортными средствами и высокими объектами.
На участие в основных категориях конкурса было подано 66 заявок, из которых были выбраны 23 инициативы, претендовавшие на призы.
Специальные призы за лучшие прикладные научные работы – 2024 получили:
· Специальный приз в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом: аудит энергоэффективности и внутреннего климата зданий – DigiAudit, доцент группы по исследованию зданий с почти нулевым потреблением энергии Мартин Тальфельдт
DigiAudit предлагает решение для аудита энергоэффективности и внутреннего климата зданий, что позволяет автоматизировать анализ энергопотребления зданий и создавать энергетические маркировки в режиме реального времени. Решение, разработанное учеными в рамках пилотной программы Центра умного города FinEst, в сотрудничестве с эстонскими предприятиями Thinnect и R8 Technologies вышло на международный рынок и завоевало клиентов по всему миру.
· Специальный приз в сотрудничестве с Таллиннским университетом: разработка рецептуры дневного, ночного крема и крема для глаз для Nogel Organics OÜ – Мари-Лийс Лейнус и Мария Марченко
Целью научной работы было расширить серию натуральной косметики компании Nogel Organics тремя новыми продуктами на основе экстракта отечественной крапивы. В начале этого года высококачественные и дерматологически протестированные наукоемкие продукты с уникальным составом и доказанным действием вышли на рынок.
· Специальный приз в сотрудничестве с Эстонской академией искусств (EKA): рабочий стол государственного бюджета 2.0 – Марианн Хендриксон и Хелен Бендер
Научная работа студентов, изучающих дизайн цифровых продуктов, была направлена на повышение удобства визуализации государственного бюджета для пользователей. На основе протестированного прототипа Министерство финансов уже этой осенью создаст новый улучшенный рабочий стол визуализации госбюджета в среде Tableau. Это первое сотрудничество EKA в области исследований и разработок, в рамках которого реализуется проект по улучшению пользовательского опыта финансовой информации публичного сектора.
· Специальный приз в сотрудничестве с фондом „Прикладные вузы Эстонии“: разработка прототипа измерительного устройства, сканирующего лазером – Вильо Марранди, Таллиннская высшая техническая школа
В основу научной работы легла практическая необходимость автора разработать дополнительное бесконтактное измерительное устройство для токарного станка на производственной линии его предприятия, которое позволило бы сократить время, затрачиваемое на контроль качества, и снизить процент брака. Готовый прототип является основой для разработки функционирующего конечного продукта, отвечающего потребностям предприятия.
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