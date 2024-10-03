ФОТО | „Не может быть!“ Жители эстонского города подумали, что выпал снег

Фотография, размещенная в группе Facebook „Märgatud Viljandis“ („Замечено в Вильянди“) вызвала среди читателей бурную дискуссию. Если одни поверили, что в самом деле в районе топливной заправки Viljandi Circle K выпал снег, то другие говорили, что речь идет об учениях Спасательного департамента.

Действительно, в среду (2.10) утром в Вильянди на заправке Circle K, которая находится рядом с автовокзалом прошли учения спасателей. Была проиграна ситуация, когда бензовоз на заправке стал закачивать топливо в резервуар, и в это время в него врезался легковой автомобиль, в результате чего вспыхнул пожар.