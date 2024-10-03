03.10.2024, 13:50
ФОТО | „Не может быть!“ Жители эстонского города подумали, что выпал снег
ФОТО: Erakogu
„Не может быть! Неужели в самом деле в начале октября выпал снег?“ - удивились многие люди, увидев вчера в социальных сетях эту фотографию.
Фотография, размещенная в группе Facebook „Märgatud Viljandis“ („Замечено в Вильянди“) вызвала среди читателей бурную дискуссию. Если одни поверили, что в самом деле в районе топливной заправки Viljandi Circle K выпал снег, то другие говорили, что речь идет об учениях Спасательного департамента.
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