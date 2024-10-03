Новости Эстонии
03.10.2024, 21:48

Новые приключения Калле Грюнталя. Требования к журналисту и спор с госучреждением - и все из-за компенсации расходов

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Калле Грюнталь (в ковбойской шляпе) изобретает новые и инновационные способы использования компенсации расходов.
Калле Грюнталь (в ковбойской шляпе) изобретает новые и инновационные способы использования компенсации расходов.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Когда депутат Рийгикогу Калле Грюнталь узнал, что предъявленное журналисту требование о возмещении морального ущерба не может быть оплачено за счет компенсации расходов, он подготовил законопроект и увязал с ним свои расходы, пишет издание Eesti Ekspress.

Калле Грюнталь, около года назад покинувший ряды EKRE, не устает удивлять.

Народный избранник использовал деньги налогоплательщиков для того, чтобы спорить с Инспекцией по защите данных, оплатить услуги адвоката, который объяснил ему, как добиться от журналиста извинений и компенсации за моральный ущерб. “Это связано с моей личностью“, - заявил Грюнталь, объясняя, почему он считает, что эти расходы должны оплачивать налогоплательщики. Особенно странно выглядит второй случай, обошедшийся налогоплательщикам дешевле, чем первый.

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