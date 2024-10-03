03.10.2024, 21:48
Новые приключения Калле Грюнталя. Требования к журналисту и спор с госучреждением - и все из-за компенсации расходов(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Когда депутат Рийгикогу Калле Грюнталь узнал, что предъявленное журналисту требование о возмещении морального ущерба не может быть оплачено за счет компенсации расходов, он подготовил законопроект и увязал с ним свои расходы, пишет издание Eesti Ekspress.
Калле Грюнталь, около года назад покинувший ряды EKRE, не устает удивлять.
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