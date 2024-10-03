Новые приключения Калле Грюнталя. Требования к журналисту и спор с госучреждением - и все из-за компенсации расходов

Народный избранник использовал деньги налогоплательщиков для того, чтобы спорить с Инспекцией по защите данных, оплатить услуги адвоката, который объяснил ему, как добиться от журналиста извинений и компенсации за моральный ущерб. “Это связано с моей личностью“, - заявил Грюнталь, объясняя, почему он считает, что эти расходы должны оплачивать налогоплательщики. Особенно странно выглядит второй случай, обошедшийся налогоплательщикам дешевле, чем первый.