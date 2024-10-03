Суды должны сэкономить 2 млн евро, предлагается сократить „ненужный“ персонал
Во вторник, 1 октября, представители Эстонского общества судей встретились с министром юстиции и цифрового развития Лийзой-Ли Пакостой, чтобы поговорить о сокращениях в судебной системе. По словам председателя общества Ану Уритам, Пакоста не представила существенных предложений по сокращению и хочет, чтобы суды сами принимали соответствующие решения.
Всего необходимо сократить 5% бюджета судов на следующий год, то есть 2,1 миллиона евро. Как будут распределяться сокращения в 2025 году, пока неясно, поскольку Пакоста склонна сосредоточиться на судебной реформе, которая даст судам возможность самостоятельно принимать решения о сокращении.
„Насколько я поняла, это довольно срочный вопрос. Вероятно, это станет темой ближайших недель“, — сказала Ану Уритам.
По ее словам, два миллиона – это очень большие сокращения. „Учитывая тот факт, что бюджет судов очень маленький и большая его часть — это расходы на зарплату. Закон у нас вершат все-таки люди“, — сказала она.
Что могут сделать суды, отмечает она, так это посмотреть, сколько средств тратится на персонал, который не так уж и нужен, например, на людей, занимающихся внутренней коммуникацией. „Мы можем справиться с отправлением правосудия даже при отсутствии поставщиков опорных услуг“, — сказала Уритам и добавила, что количество персонала, занимающегося отправлением правосудия (судей, судебных адвокатов и секретарей) сокращать нельзя, поскольку суды и так перегружены работой. Вдобавок к этому можно пересмотреть и дополнительные услуги, закупаемые извне, такие как исследования приверженности и удовлетворенности, необходимость в которых в нынешних условиях экономии под вопросом. Можно сократить и расходы на обучение.
„Мое личное предпочтение — чтобы было меньше домов, меньше расходов на недвижимость и больше расходов на людей“, — сказала Лийза-Ли Пакоста, подчеркнув, что не будет навязывать эту идею судам. Она считает возможным сэкономить на помещениях, поскольку многие люди и так участвуют в заседаниях посредством видеомоста. „Чем больше зданий больше ты платишь. У нас точно не все здания одинаково загружены. Это немного похоже на проблему со школьной сетью, когда люди уехали из сельской местности и нагрузка изменилась“, — сказала министр.
По словам Уритам, из встречи с министром она поняла, что та ждет предложений от председателей судов. Однако какие это будут предложения, Уритам сейчас сказать не может: „Насколько мне известно, ни один суд этого еще не обнародовал“.
Судебная реформа
Однако, по словам министра, она не столько ждет предложений от председателей, сколько надеется, что со временем суды смогут сами проводить сокращения внутри организаций. Пакоста считает, что политика не должна вмешиваться в работу судов, в том числе в вопросе сокращений.
„Например, не вмешивается министр в решения, принимаемые в канцелярии канцлера юстиции, поскольку это конституционный институт. Министр не вмешивается в то, сколько сотрудников и где именно работают. В конституции написано, что суд является конституционным и независимым институтом, хотя в настоящее время по необъяснимым причинам только третья инстанция суда является конституционной, а первый и второй уровень находятся как бы в ведении Министерства юстиции“, — пояснила Пакоста, добавив, что это противоречит конституции.
В связи с этим Министерство юстиции намерено к концу года подготовить проект, который превратит весь суд в конституционный институт, который будет сам защищать свой бюджет перед Рийгикогу. Пакоста надеется, что достичь этого удастся до составления бюджета на 2026 год. Поэтому сегодня она говорит о конкретных решениях, которые суды смогут принять в рамках реформы по повышению своей независимости.
Сейчас советы министру по вопросам бюджета судов дает консультативный совет управлению судами. 20 сентября совет практически единогласно принял новый план развития судов, который и предусматривает обретение судами независимости и принятие независимых от государственного бюджета решений.
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