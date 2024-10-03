Суды должны сэкономить 2 млн евро, предлагается сократить „ненужный“ персонал

Всего необходимо сократить 5% бюджета судов на следующий год, то есть 2,1 миллиона евро. Как будут распределяться сокращения в 2025 году, пока неясно, поскольку Пакоста склонна сосредоточиться на судебной реформе, которая даст судам возможность самостоятельно принимать решения о сокращении.

„Насколько я поняла, это довольно срочный вопрос. Вероятно, это станет темой ближайших недель“, — сказала Ану Уритам.

По ее словам, два миллиона – это очень большие сокращения. „Учитывая тот факт, что бюджет судов очень маленький и большая его часть — это расходы на зарплату. Закон у нас вершат все-таки люди“, — сказала она.

Что могут сделать суды, отмечает она, так это посмотреть, сколько средств тратится на персонал, который не так уж и нужен, например, на людей, занимающихся внутренней коммуникацией. „Мы можем справиться с отправлением правосудия даже при отсутствии поставщиков опорных услуг“, — сказала Уритам и добавила, что количество персонала, занимающегося отправлением правосудия (судей, судебных адвокатов и секретарей) сокращать нельзя, поскольку суды и так перегружены работой. Вдобавок к этому можно пересмотреть и дополнительные услуги, закупаемые извне, такие как исследования приверженности и удовлетворенности, необходимость в которых в нынешних условиях экономии под вопросом. Можно сократить и расходы на обучение.

„Мое личное предпочтение — чтобы было меньше домов, меньше расходов на недвижимость и больше расходов на людей“, — сказала Лийза-Ли Пакоста, подчеркнув, что не будет навязывать эту идею судам. Она считает возможным сэкономить на помещениях, поскольку многие люди и так участвуют в заседаниях посредством видеомоста. „Чем больше зданий больше ты платишь. У нас точно не все здания одинаково загружены. Это немного похоже на проблему со школьной сетью, когда люди уехали из сельской местности и нагрузка изменилась“, — сказала министр.