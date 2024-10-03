Что нужно знать иммигрантам для успешной адаптации? В Таллинне пройдут важные мастер-классы для жизни в Эстонии(2)
8-9 октября состоится первая ярмарка-конференция Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения „Окно интеграции – 2024“, предназначенная для жителей Таллинна с миграционным прошлым.
По словам вице-мэра Карла Сандера Казе, адаптация в новой стране затрагивает все стороны жизни: „Таллинн и государство в целом четко заинтересованы в том, чтобы приехавшие сюда люди адаптировались к нашим ценностям и культурному пространству. Центральную роль в этом играет знание языка, а также доступ к рынку труда и различным услугам. Всегда разумно предвидеть потенциальные проблемы, в ходе конференции мы поделимся лучшими практиками, поддерживающими интеграцию“.
В мероприятии „Окно интеграции – 2024“ примут участие эксперты в области миграции и интеграции, представители национальных меньшинств и заинтересованные группы, имеющие иностранное происхождение (в том числе те, кто возвращается в Эстонию). Конференция предполагает открытую и благоприятную среду общения, участники получат практические инструкции, касающиеся различных сфер повседневной жизни. Цель – повысить уровень доверия, а также дать информацию и поддержку для интеграции в общество Эстонии.
Руководитель по интеграции Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Михаил Яковлев отметил, что самым важным периодом в новой стране являются первые два года: „Название ярмарки-конференции „Окно интеграции – 2024“ отражает результаты научных исследований, которые показывают, что у иммигрантов есть примерно два года, прежде чем они замкнутся в своем сообществе и у них снизится интерес к интеграции. В течение этих первых 24 месяцев человек более открыт для новых возможностей и отношений, которые способствуют адаптации и интеграции. Такой период называется окном интеграции. Таким образом, „окно интеграции“ является не только символической, но и практической отсылкой к критическому отрезку времени, в течение которого может быть достигнут эффективный уровень интеграции. „Окно интеграции – 2024“ предлагает именно такую платформу, где люди с миграционным прошлым и эксперты в данной области могут встретиться и поделиться опытом и возможностями, способствующими интеграции“.
На двухдневном мероприятии будет дан всесторонний обзор различных областей жизни Эстонии, особое внимание будет уделено темам, которые способствуют адаптации и интеграции новых иммигрантов. У участников будет возможность послушать доклады и посетить различные мастер-классы. Свой мастер-класс проведет и Таллинн: у представителей Департамента образования, молодежных центров и школ по интересам можно будет получить информацию, например, о детских садах, школах и кружках по интересам. На мастер-классе Кассы по безработице специалисты расскажут о различных возможностях поиска работы и развития карьеры. На мастер-классе по эстонскому языку, проводимом в сотрудничестве с Фондом интеграции и Тартуским народным университетом, можно будет узнать, какие интересные методы используются при преподавании эстонского языка. На мастер-классе на тему безопасности представители Спасательного департамента и Департамента полиции и погранохраны расскажут о профилактической работе и обсудят другие практические вопросы безопасности.
С докладами на конференции выступят представители Департамента социального страхования, Эстонского центра по правам человека, Налогово-таможенного департамента, Министерства финансов, Инспекции труда и маклеры Uus Maa KVB. Кроме того, на мероприятии будут представлены международные эксперты в лице представителей Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) и Международной организации по миграции (IOM).
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