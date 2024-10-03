Что нужно знать иммигрантам для успешной адаптации? В Таллинне пройдут важные мастер-классы для жизни в Эстонии

По словам вице-мэра Карла Сандера Казе, адаптация в новой стране затрагивает все стороны жизни: „Таллинн и государство в целом четко заинтересованы в том, чтобы приехавшие сюда люди адаптировались к нашим ценностям и культурному пространству. Центральную роль в этом играет знание языка, а также доступ к рынку труда и различным услугам. Всегда разумно предвидеть потенциальные проблемы, в ходе конференции мы поделимся лучшими практиками, поддерживающими интеграцию“.

В мероприятии „Окно интеграции – 2024“ примут участие эксперты в области миграции и интеграции, представители национальных меньшинств и заинтересованные группы, имеющие иностранное происхождение (в том числе те, кто возвращается в Эстонию). Конференция предполагает открытую и благоприятную среду общения, участники получат практические инструкции, касающиеся различных сфер повседневной жизни. Цель – повысить уровень доверия, а также дать информацию и поддержку для интеграции в общество Эстонии.

Руководитель по интеграции Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Михаил Яковлев отметил, что самым важным периодом в новой стране являются первые два года: „Название ярмарки-конференции „Окно интеграции – 2024“ отражает результаты научных исследований, которые показывают, что у иммигрантов есть примерно два года, прежде чем они замкнутся в своем сообществе и у них снизится интерес к интеграции. В течение этих первых 24 месяцев человек более открыт для новых возможностей и отношений, которые способствуют адаптации и интеграции. Такой период называется окном интеграции. Таким образом, „окно интеграции“ является не только символической, но и практической отсылкой к критическому отрезку времени, в течение которого может быть достигнут эффективный уровень интеграции. „Окно интеграции – 2024“ предлагает именно такую платформу, где люди с миграционным прошлым и эксперты в данной области могут встретиться и поделиться опытом и возможностями, способствующими интеграции“.