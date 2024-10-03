ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о своих новых решениях
В 12 часов в Доме Стенбока состоится пресс-конференция правительства, в которой участвуют премьер-министр Кристен Михал, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр образования и науки Кристина Каллас, министр экономики и промышленности Эркки Кельдо и министр по вопросам климата Йоко Алендер.
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Кристен Михал сообщил, что бюджет передан Рийгикогу и работа продолжается. В обществе ведутся споры о понятности бюджета. Канцлер юстиции предложила перед принятием бюджета на 2026 года внести изменения в основной закон о госбюджете. Бюджет этого года существенно более понятен, чем, например, бюджет 2021 года, и конечно же, он соответствует Конституции ЭР, подчеркнул премьер.
Правительство приняло ряд решений. Например, утверждены лауреаты государственной премии в области образования, утвержден законопроект о реформе страхования от безработицы, 58 самоуправлениям выделены 4,4 млн евро дополнительно на выплату прожиточных пособий, утверждены поправки к закону о спорте.
Министр Ляэнеметс отметил, что сейчас к кризису полностью готово всего 15% населения, хотя от этого напрямую зависит наша обороноспособность. Люди и общество должны знать, как действовать в экстренных ситуациях и как оказать помощь другим. „Мы можем закупить снарядов и боеприпасов хоть на 16 млрд евро, но в случае военного нападения от этого не будет толка, если тыл за считанные впадет в хаос“, - сказал министр и призвал семьи и квартирные товарищества пересмотреть свои кризисные планы.
Каллас выразила удовлетворение тем фактом, что подготовленный в январе экономический план поступил на обсуждение в кабинет министров и становится политической реальностью. В нем семь основных направлений. Доступность недорогой энергии является серьезной проблемой. Еще одной серьезной проблемой является квалифицированная рабочая сила. У нас есть специальности в профессиональном образовании, где наблюдается очень большой профицит, и другие, где дефицит. Также очень важны мера поддержки крупных инвесторов, которая даст иностранным инвесторам сигнал, что их в Эстонии ждут.
Кельдо добавил, что рынок является самым лучшим регулятором, но государство может развивать предпринимательскую среду. Первые решения по наращиванию потенциала роста приняты. Еще одна важная темы - оборонный фонд, который будет увеличен на 50 млн евро.
Что касается реформы пособий по безработице, то, по словам министра, ее цель – сделать систему более прозрачной, выплаты будут совершаться за счет средств Кассы по безработице. Для тех людей, которые регулярно ходят на работу, которые за последние три года работали в течение 12 месяцев, ничего не изменится. В плане медицинского страхования для безработных тоже ничего не меняется. Изменится то, что люди, которые в течение последних трех лет не могли по каким-то причинам ходить на работу более года, то их система будет пересмотрена. Будет пересмотрен срок выплаты пособия по безработице. Люди должны быстрее возвращаться на рынок труда.
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