Итоги конкурса „Учитель года-2024“ объявят 5 октября. Премии лауреатам — от 10 до 65 тысяч евро
Прямая трансляция с гала-вечера, посвященного учителю года, начнется в субботу в 18:45. В этот день станут известны лауреаты конкурса „Учитель года 2024“.
Конкурс учителя года прошел весной, на него было представлено 1600 кандидатов из различных уездов по всей стране. Местные комиссии выбрали лучших кандидатов в своих регионах, представив их национальной комиссии, которая затем отобрала номинантов в каждой категории.
Кандидатов на награды оценивал национальный комитет, в который входят представители организаций, связанных с образованием, а также работники образования, получившие признание в предыдущие годы и внесшие вклад в образовательную жизнь.
Выбор учителя года идет рука об руку с переходом на обучение на эстонском языке. К участию в конкурсе допускались только преподаватели, имеющие квалификацию учителя, которые помимо квалификации также владеют эстонским языком в соответствии с требованиями, установленными Законом о языке. „При переходе на обучение полностью на эстонском языке учителя года являются образцами для подражания и лучшими в своей работе – особенно в эстонском образовании“, — отмечают в Министерстве образования и науки.
Правительство Эстонии ежегодно вручает премию лауреатам в двенадцати номинациях за выдающиеся профессиональные достижения и одному педагогу — премию за заслуги в течении всей профессиональной жизни. Размер национальной ежегодной премии составляет 10 000 евро, а премии за достижении на протяжении профессиональной жизни — 65 000 евро.
Гала-вечер учителя года проводится уже в 12-й раз. Конкурс и гала-вечер организует Министерство образования и науки вместе с Союзом работников образования Эстонии, а на этот раз местом проведения станет концертный зал в Йыхви.
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