Итоги конкурса „Учитель года-2024“ объявят 5 октября. Премии лауреатам — от 10 до 65 тысяч евро

Конкурс учителя года прошел весной, на него было представлено 1600 кандидатов из различных уездов по всей стране. Местные комиссии выбрали лучших кандидатов в своих регионах, представив их национальной комиссии, которая затем отобрала номинантов в каждой категории.

Кандидатов на награды оценивал национальный комитет, в который входят представители организаций, связанных с образованием, а также работники образования, получившие признание в предыдущие годы и внесшие вклад в образовательную жизнь.

Выбор учителя года идет рука об руку с переходом на обучение на эстонском языке. К участию в конкурсе допускались только преподаватели, имеющие квалификацию учителя, которые помимо квалификации также владеют эстонским языком в соответствии с требованиями, установленными Законом о языке. „При переходе на обучение полностью на эстонском языке учителя года являются образцами для подражания и лучшими в своей работе – особенно в эстонском образовании“, — отмечают в Министерстве образования и науки.

Наиболее активно кандидаты подавали в номинациях „Учитель года в детском саду“ (342), „Учитель года в начальной школе“ (229), „Классный руководитель года“ (191) и „Классный учитель года“ (182).

Правительство Эстонии ежегодно вручает премию лауреатам в двенадцати номинациях за выдающиеся профессиональные достижения и одному педагогу — премию за заслуги в течении всей профессиональной жизни. Размер национальной ежегодной премии составляет 10 000 евро, а премии за достижении на протяжении профессиональной жизни — 65 000 евро.

Гала-вечер учителя года проводится уже в 12-й раз. Конкурс и гала-вечер организует Министерство образования и науки вместе с Союзом работников образования Эстонии, а на этот раз местом проведения станет концертный зал в Йыхви.

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