Инфляция снижает спрос на эстонские продукты — только 19% покупателей остаются верными местным товарам
В сентябре фирма Norstat провела по заказу Prisma исследование, которое показало, что для 40% респондентов страна происхождения продуктов питания имеет важное значение, однако лишь 19% всегда предпочитают покупать продукты эстонского производства. 22% опрошенных отметили, что стали приобретать эстонские продукты питания реже.
Проведенное Norstat исследование продемонстрировало, что лишь 19% респондентов всегда предпочитают покупать продукты эстонского происхождения. 38% опрошенных выбирают местные продукты, если их цена такая же или немного выше, чем у продуктов зарубежного производства. 19% покупают эстонские товары только в том случае, если их цена ниже, чем у импортных аналогов, и 4% предпочитают эстонские продукты в определенных категориях.
Происхождение продуктов питания отслеживают 78% респондентов, из которых 30% делают это в большинстве случаев, а 10% — всегда. 22% респондентов отметили, что стали покупать продукты питания эстонского происхождения реже, в то время как чаще покупать местные продукты стали 9% опрошенных.
„Уже на данный момент более половины продуктов питания, продаваемых в наших магазинах, имеют эстонское происхождение. Мы активно работаем над тем, чтобы увеличить эту долю и предлагать еще более лучший выбор эстонских продуктов. Мы видим, что люди стали покупать меньше эстонских продуктов, так как инфляция остается высокой, а также повысился налог с оборота. У людей стало меньше денег на покупку еды, и они ищут менее дорогие варианты. Поэтому мы постоянно изыскиваем способы сделать так, чтобы эстонские продукты все же оставались доступными для местных жителей“, — сказал директор по ассортименту и закупкам Prisma Каймо Нийтару.
„В середине сентября мы попросили клиентов проголосовать за их любимые продукты, которые они хотели бы увидеть в акционных предложениях Prisma в октябре. Я рад, что большинство любимых продуктов клиентов — эстонского происхождения“, — добавил Нийтару.
Согласно голосам клиентов, в октябре будут действовать акционные цены на следующие продукты эстонского происхождения:
Домашний фарш Rakvere, 600 г
Цельное молоко Alma, 1,5 л
Греческий йогурт Alma
Многозерновая булка для тостов Leibur
Хлеб с семенами Jassi
Пельмени Uvic
Среди товаров первой необходимости чаще всего упоминались гели для стирки Mayeri в вариантах Sensitive и Colour, на которые также будут действовать акционные цены.
Проведенное Norstat Eesti исследование проходило в период с 10 по 22 сентября 2024 года, в нем приняли участие 700 респондентов в возрасте от 20 до 60 лет из Харьюмаа, Тартумаа, Рапламаа и Ида-Вирумаа.
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