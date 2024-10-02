Инфляция снижает спрос на эстонские продукты — только 19% покупателей остаются верными местным товарам

Проведенное Norstat исследование продемонстрировало, что лишь 19% респондентов всегда предпочитают покупать продукты эстонского происхождения. 38% опрошенных выбирают местные продукты, если их цена такая же или немного выше, чем у продуктов зарубежного производства. 19% покупают эстонские товары только в том случае, если их цена ниже, чем у импортных аналогов, и 4% предпочитают эстонские продукты в определенных категориях.

Происхождение продуктов питания отслеживают 78% респондентов, из которых 30% делают это в большинстве случаев, а 10% — всегда. 22% респондентов отметили, что стали покупать продукты питания эстонского происхождения реже, в то время как чаще покупать местные продукты стали 9% опрошенных.

„Уже на данный момент более половины продуктов питания, продаваемых в наших магазинах, имеют эстонское происхождение. Мы активно работаем над тем, чтобы увеличить эту долю и предлагать еще более лучший выбор эстонских продуктов. Мы видим, что люди стали покупать меньше эстонских продуктов, так как инфляция остается высокой, а также повысился налог с оборота. У людей стало меньше денег на покупку еды, и они ищут менее дорогие варианты. Поэтому мы постоянно изыскиваем способы сделать так, чтобы эстонские продукты все же оставались доступными для местных жителей“, — сказал директор по ассортименту и закупкам Prisma Каймо Нийтару.

„В середине сентября мы попросили клиентов проголосовать за их любимые продукты, которые они хотели бы увидеть в акционных предложениях Prisma в октябре. Я рад, что большинство любимых продуктов клиентов — эстонского происхождения“, — добавил Нийтару.

Согласно голосам клиентов, в октябре будут действовать акционные цены на следующие продукты эстонского происхождения:

Домашний фарш Rakvere, 600 г

Цельное молоко Alma, 1,5 л

Греческий йогурт Alma

Многозерновая булка для тостов Leibur

Хлеб с семенами Jassi

Пельмени Uvic