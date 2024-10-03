03.10.2024, 10:50
„За эти 8000 евро ничего путного не сделаешь!“ Жителей Нурсипалу не удовлетворяет пособие на борьбу с шумом от полигона(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В Нурсипалу (Вырумаа) вечером 1 октября состоялось собрание общественности, где специалисты Центра развития Вырумаа и Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) познакомили людей, живущих поблизости он военного полигона Нурсипалу с условиями и порядком подачи ходатайств о получении пособия для борьбы с шумом. По мнению местных жителей, общая субсидия размером в полмиллиона евро поможет лишь двум процентам семей.
Во вторник вечером найти место, чтобы присесть, в гостевом центре Нурсипалу было сложно, так как обсуждение вопроса о пособиях для борьбы с шумом привлекло в небольшой зал более 50 человек. Некоторым слушателям пришлось стоять у дверей.
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