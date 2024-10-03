„За эти 8000 евро ничего путного не сделаешь!“ Жителей Нурсипалу не удовлетворяет пособие на борьбу с шумом от полигона

Во вторник вечером найти место, чтобы присесть, в гостевом центре Нурсипалу было сложно, так как обсуждение вопроса о пособиях для борьбы с шумом привлекло в небольшой зал более 50 человек. Некоторым слушателям пришлось стоять у дверей.

В ходе обсуждения выяснилось, что общая сумма государственной субсидии составляет 500 000 евро, и максимально, на что может претендовать человек как частное лицо, - это пособие размером 8 000 евро. На пособие жители смогут купить для своего дома новые двери, окна, улучшить фасад или установить шумозащитную насыпь. Квартирным товариществам предложат субсидию размером до 14 000 евро на обновление фасада.