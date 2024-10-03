Безвизовому проезду через Россию придет конец: вокруг „Саатсеского сапога“ недалеко от Вярска построят объездную дорогу

Строительство объездной дороги обойдется государству в 2,7 миллиона евро и может быть завершено через пару лет. Работы еще не начались: продолжается проектирование.

„Строительство этого участка дороги важно для повышения безопасности в регионе, так как людям на транспортных средствах больше не придется проезжать через территорию восточного соседа“, - объясняют изданию Maaleht причины строительства новой дороги в Министерстве климата.

Волостной старейшина Сетомаа Рауль Кудре хвалит государство за дальновидность. Он говорит, что по участку дороги на территории РФ каждый день проезжают сотни автомобилей. Особенно это касается жителей деревень Лутепяэ, Сесники и Саатсе.

По словам Кудре, нужно быть готовым к тому, что отношения с Россией могут стать еще более недружественными. Да и сама Россия может закрыть дорогу, и было бы неплохо организовать объезд.

„В конце концов, мы же не знаем, что может случиться. Например, россияне сделают так, чтобы на дорогу упало дерево. Или остановят машину. Или похитят автобус с людьми и увезут их в Россию, а там люди будут как в тюрьме. Мы не можем знать заранее, - говорит Кудре, перечисляя возможные опасности. - Пограничники и люди из правительства больше не ездят по этому участку дороги, объезжают его“.

Приложения-навигаторы направляют водителей, которые, например, хотят добраться из Лутепяэ в Саатсе, в объезд - путь становится в три раза длиннее.

„Саатсеский сапог“ - одно из излюбенных мест туристов, посещающих Сетомаа, так как по территории России можно без визы проехать 800 метров, однако останавливаться или передвигаться пешком на этом участке запрещено.

„Всем действительно не по себе, но у меня все чаще возникает ощущение, что люди из дальних стран боятся ездить по этой дороге“, - говорит Кудре, добавляя, что агрессия России против Украины заставляет людей быть более осторожными.

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