Исчерпывающий обзор того, как изменятся налоги с нового года
В ближайшие годы в Эстонии ожидается так много изменений налогов, что, по-видимому, даже самая тренированная память не сможет запомнить их все. Поиск условий и пояснений отдельно по каждому налогу в юридических материалах и разбор их на обычном человеческом языке может оказаться очень затратным по времени. И если вы работаете в сфере бухгалтерского учета и чувствуете, что в свете налоговых изменений вам нужен надежный гид, вас ждут на крупнейшей в Эстонии и самой представительной конференции бухгалтеров Teejuht, которая состоится 30 октября.
Это крупное ежегодное мероприятие, на котором тщательно рассматривается все, что важно знать в сфере бухгалтерского учета, – от налогового законодательства до предписаний по предотвращению отмывания денег и использования искусственного интеллекта. При этом на конференцию приглашаются не только бухгалтеры, но и предприниматели, руководители компаний, финансовые менеджеры и другие специалисты, которым по работе важно быть в курсе налоговых изменений и новых требований к ведению бухгалтерского учета.
Помимо налогов будут и другие интересные темы
На этот раз Конференция бухгалтеров Эстонии пройдет в представительном конференц-центре Swissôtel. Конференция начнется с утреннего кофе, основная программа пройдет с 10 до 17 часов.
В течение дня будет тщательно рассмотрено множество различных тем:
Изменения в законе о налоге с оборота в 2025-м, в 2026-м и 2027-м годах.
Изменяющиеся налоговые обязанности в 2025 году
Детали налога на моторные транспортные средства
Детали налога на безопасность
Отражение слияния и разделения хозяйственных единиц в бухгалтерском учете
Основные обязанности бухгалтера и бухгалтерского бюро в отношении предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма
Использование искусственного интеллекта в работе бухгалтера
Хитрости и приемы, которые помогут преодолеть страх перед выступлением
Проблемы бухгалтеров в связи с соблюдением требований ESG
С докладами выступят специалисты из разных областей – адвокаты признанных юридических фирм, таких как Sorainen, Attela, Triniti и TGS Baltic, а также аудиторы, налоговые консультанты и консультанты фирм, предлагающих бухгалтерские услуги, в том числе международной корпорации Ernst & Young Baltic. Рекомендациями и советами поделятся тренеры, в том числе популярная актриса Инга Лунге. На конференции также будет объявлен „Бухгалтер года 2024“.
Традиционно ведет конференции известный телеведущий Марко Рейкоп.
Конференция поможет до самых мельчайших деталей прояснить для себя ряд актуальных тем и тем самым обеспечит участникам знания, которые помогут повысить уверенность при своей ежедневной работе, связанной с бухгалтерским учетом.
Внимание! До 6 октября зарегистрироваться на конференцию можно со скидкой -30%.
Так что действуйте прямо сейчас и 30 октября примите участие в самой крупной и содержательной Конференции бухгалтеров Эстонии!