Исчерпывающий обзор того, как изменятся налоги с нового года

В ближайшие годы в Эстонии ожидается так много изменений налогов, что, по-видимому, даже самая тренированная память не сможет запомнить их все. Поиск условий и пояснений отдельно по каждому налогу в юридических материалах и разбор их на обычном человеческом языке может оказаться очень затратным по времени. И если вы работаете в сфере бухгалтерского учета и чувствуете, что в свете налоговых изменений вам нужен надежный гид, вас ждут на крупнейшей в Эстонии и самой представительной конференции бухгалтеров Teejuht, которая состоится 30 октября.