Курьезный случай: фирма-пустышка с Каймановых островов хочет поглотить Okidoki

В сообщении сказано, что созданная в 2007 году эстонская фирма является одним из крупнейших местных порталов объявлений, у которого более чем 800 000 зарегистрированных пользователей, в том числе более чем 2000 бизнес-аккаунтов. Хотя в настоящее время компания работает в основном в Эстонии, в объявлении говорится, что она видит возможности для расширения на новые страны. Поэтому фирма, зарегистрированная на Каймановых островах, хочет объединиться с Okidoki, оценивая стоимость эстонской компании в 120 миллионов долларов.