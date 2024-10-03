Экономика
03.10.2024, 20:22

Курьезный случай: фирма-пустышка с Каймановых островов хочет поглотить Okidoki

 (2)
Каймановы острова - заморская территория Великобритании, состоящая из трех островов. Самый крупный из них - Большой Кайман (на фото)
Каймановы острова - заморская территория Великобритании, состоящая из трех островов. Самый крупный из них - Большой Кайман (на фото)
ФОТО: RICHARD WHITCOMBE | SHUTTERSTOCK.COM VIA PUZZLEPIX

Зарегистрированная на Каймановых островах фирма Metal Sky Star Acquisition Corporation сообщила вчера, что подписала необязывающее предварительное соглашение с эстонской компанией интернет-торговли Okidoki OÜ о слиянии двух фирм, сообщает Ärileht.

В сообщении сказано, что созданная в 2007 году эстонская фирма является одним из крупнейших местных порталов объявлений, у которого более чем 800 000 зарегистрированных пользователей, в том числе более чем 2000 бизнес-аккаунтов. Хотя в настоящее время компания работает в основном в Эстонии, в объявлении говорится, что она видит возможности для расширения на новые страны. Поэтому фирма, зарегистрированная на Каймановых островах, хочет объединиться с Okidoki, оценивая стоимость эстонской компании в 120 миллионов долларов.

Экономические результаты эстонской компании пока не вполне отражают такую стоимость. Выручка Okidoki в последние годы находилась примерно в районе полумиллиона евро, а прибыль — в районе нескольких десятков тысяч евро. В прошлом году фирма заработала с продаж 543 508 евро, а прибыль была в размере 32 951 евро. 100% выручки составляла продажа рекламных услуг. Собственный капитал фирмы был 110 502 евро.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии