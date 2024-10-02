Eesti 200: Эстония должна открыть свой рынок труда для квалифицированной рабочей силы(14)
По словам председателя партии Eesti 200 Кристины Каллас, партия предлагает, чтобы правительство рассмотрело возможность изменения системы квот на миграцию и открытие квоты для квалифицированной рабочей силы.
Для повышения конкурентоспособности эстонской экономики, страдающей от продолжительного дефицита рабочей силы, необходимо, чтобы правительство предприняло шаги для улучшения доступа к квалифицированной рабочей силе.
„Экономика Эстонии уже давно сталкивается с проблемами высоких затрат на сырьё, ростом зарплат из-за нехватки рабочей силы и низкой производительностью. Одной из главных причин замедления развития нашей экономики является нехватка квалифицированной рабочей силы – нынешнее профессиональное образование и система квот Эстонии не поддерживают, а ограничивают развитие экономики.
Для повышения конкурентоспособности экономики мы должны создать квоту на квалифицированную рабочую силу – чтобы обеспечить развитие эстонских предприятий, новые инвестиции и рост экономики, нам нужно больше специалистов и квалифицированных работников“, – сказала Каллас.
Партия Eesti 200 предлагает, помимо общей миграционной квоты, создать квоту для квалифицированной рабочей силы и тем самым сделать систему квот более гибкой, чтобы она соответствовала потребностям эстонской экономики в рабочей силе. По предложению Eesti 200, квота для квалифицированной рабочей силы будет зависеть от экономического роста: с ростом экономики будет активироваться часть квоты для квалифицированной рабочей силы, а в случае спада экономики квота будет приостановлена. Изменяемая часть квоты будет распределяться между отраслями экономики, наиболее нуждающимися в квалифицированной рабочей силе, такими как металлургическая промышленность, производство электроники и электротехнического оборудования, производство машин и оборудования, энергетика, оптовая торговля, горнодобывающая промышленность, производство бумаги, химическая промышленность, производство строительных материалов, производство автотранспорта и другие.
Партия Eesti 200 хочет начать обсуждение изменения квоты на миграцию и принять решения уже этой осенью, чтобы с нового года предприниматели получили новые возможности.
По словам Каллас, невозможно скрыться от этого обсуждения, если мы действительно хотим помочь эстонской экономике. „Предприниматели не будут ждать. Если необходимая рабочая сила отсутствует, производство переносится туда, где она есть. Также сюда не придут крупные инвестиции в производство, если Эстония не сможет обеспечить необходимую квалифицированную рабочую силу. Нам также трудно развивать новые специальности в профессиональном образовании, поскольку для этого нужны специалисты, которых в Эстонии нет.
Если мы хотим повысить производительность эстонской экономики и поддержать её рост, мы должны создать предпринимательскую среду, которая привлекала бы в Эстонию умных инженеров и иностранных студентов, готовых связать своё будущее с нашей страной. Эстония нуждается в комплексном пакете мер по повышению конкурентоспособности экономики – доступ к квалифицированной рабочей силе, увеличение доступности энергии, снижение цен и налоговые льготы на научно-исследовательские инвестиции – все эти меры увеличивают производительность и являются основой для долгосрочного экономического роста“, – добавила Каллас.
Для увеличения конкурентоспособности экономики также будут реализованы реформы обязательного обучения и профессионального образования, в результате которых ежегодно на рынок труда Эстонии будут поступать около 1300 квалифицированных молодых специалистов. Реформа профессионального образования приведёт к тому, что образовательные программы будут соответствовать потребностям работодателей и прогнозам спроса на рабочую силу, изложенным в отчётах OSKA, а целью реформы является обучение 40-50 процентов молодёжи в профессиональных гимназиях или учреждениях профессионального образования к 2035 году.
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