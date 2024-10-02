Eesti 200: Эстония должна открыть свой рынок труда для квалифицированной рабочей силы

Для повышения конкурентоспособности эстонской экономики, страдающей от продолжительного дефицита рабочей силы, необходимо, чтобы правительство предприняло шаги для улучшения доступа к квалифицированной рабочей силе.

„Экономика Эстонии уже давно сталкивается с проблемами высоких затрат на сырьё, ростом зарплат из-за нехватки рабочей силы и низкой производительностью. Одной из главных причин замедления развития нашей экономики является нехватка квалифицированной рабочей силы – нынешнее профессиональное образование и система квот Эстонии не поддерживают, а ограничивают развитие экономики.

Для повышения конкурентоспособности экономики мы должны создать квоту на квалифицированную рабочую силу – чтобы обеспечить развитие эстонских предприятий, новые инвестиции и рост экономики, нам нужно больше специалистов и квалифицированных работников“, – сказала Каллас.

Партия Eesti 200 предлагает, помимо общей миграционной квоты, создать квоту для квалифицированной рабочей силы и тем самым сделать систему квот более гибкой, чтобы она соответствовала потребностям эстонской экономики в рабочей силе. По предложению Eesti 200, квота для квалифицированной рабочей силы будет зависеть от экономического роста: с ростом экономики будет активироваться часть квоты для квалифицированной рабочей силы, а в случае спада экономики квота будет приостановлена. Изменяемая часть квоты будет распределяться между отраслями экономики, наиболее нуждающимися в квалифицированной рабочей силе, такими как металлургическая промышленность, производство электроники и электротехнического оборудования, производство машин и оборудования, энергетика, оптовая торговля, горнодобывающая промышленность, производство бумаги, химическая промышленность, производство строительных материалов, производство автотранспорта и другие.

Партия Eesti 200 хочет начать обсуждение изменения квоты на миграцию и принять решения уже этой осенью, чтобы с нового года предприниматели получили новые возможности.