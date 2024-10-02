Госпрокуратура предъявила обвинение лидеру преступной группировки и ее членам, суд в середине октября

Прокуратура предъявила четырем мужчинам обвинение в членстве в преступной организации и других преступлениях, двум мужчинам - в грабеже. Всего прокуратура предъявила обвинения семи людям.

Согласно обвинительному заключению, Тамар Юрна возглавлял преступное сообщество, члены которого совершали различные преступления как минимум, начиная со второй половины 2017 года. Согласно обвинительному заключению, членами преступного сообщества Юрна в разное время были 11 человек, некоторые из которых отбывают тюремное заключение за предыдущие преступления.

По словам госпрокурора Райго Ааса, преступное сообщество стремилось получить как можно большую финансовую выгоду и ради этого было готово совершать опасные преступления. „Исходя из собранных доказательств, выяснили, что целью преступной организации было получение максимально возможного преступного дохода за счет преступлений, связанных с наркотиками, экономических преступлений и преступлений против собственности. Для обеспечения конфискации доходов, полученных преступным путем, арестовано почти четверть миллиона евро активов обвиняемых, включая наличные деньги, недвижимость и криптовалюту“, - сказал Аас.

„Хотя целью группировки в основном является получение как можно большего дохода, ее деятельность сопровождается тяжкими преступлениями для доказательства своего влияния. Это делает преступные сообщества непредсказуемыми и опасными. В этом уголовном деле также выдвигались обвинения, например, в вымогательстве, угрозах, физическом насилии, грабеже, а также хранении и распределении имущества, полученного в результате преступления. Несколько членов преступного сообщества понесли наказание за отдельные преступления, совершаемые в интересах объединения на протяжении многих лет, поэтому некоторые из них в настоящее время уже отбывают тюремное заключение“, - заявил государственный прокурор Райго Аас.