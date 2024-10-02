Семейная фирма с 20-летним стажем прекращает работу в Ласнамяэ и сокращает большинство работников

Фирма по пошиву одежды Promodern OÜ сокращает 11 работников и прекращает свою деятельность, пишет Ärileht.
По данным Кассы по безработице, причиной сокращения стала ликвидация, что, другими словами, означает, что фирма прекращает деятельность. Фирма OÜ Promodern была основана весной 2003 года как семейное предприятие. До прошлой недели в компании работало более 20 человек.
Как сообщается на интернет-сайте фирмы, в 2005 году компания OÜ Promodern приняла участие в организованном Таллиннским департаментом предпринимательства конкурсе для начинающих предприятий „Яркий стартап“ и заняла там первое место. Помимо пошива одежды, компания также предлагала услугу ремонта одежды.