Семейная фирма с 20-летним стажем прекращает работу в Ласнамяэ и сокращает большинство работников

По данным Кассы по безработице, причиной сокращения стала ликвидация, что, другими словами, означает, что фирма прекращает деятельность. Фирма OÜ Promodern была основана весной 2003 года как семейное предприятие. До прошлой недели в компании работало более 20 человек.