Эксклюзивный корпоративный рождественский праздник — лучшая в стране развлекательная программа за разумные деньги

В нынешней ситуации, когда организациям приходится сокращать расходы и вести дела более экономно, необходимо тщательно планировать и различные корпоративные мероприятия. С учетом этого Ettevõtete Jõulupidu – лучшее решение, предлагающее разнообразную рождественскую программу за разумные деньги: праздничную атмосферу создадут известные ведущие, на сцене выступят любимые артисты и все самое лучшее к столу подадут топовые местные повара.

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Рождественский праздник в Таллинне

В Таллинне Eesti Ettevõtete Jõulupidu пройдет в Эстонском выставочном центре. Праздник начнется в 18 часов, через час на сцену выйдут ведущие – харизматичная Эпп Кярсин и музыкант и ведущий Михкель Рауд. На вечере выступят Маарья-Лийс Илус, Карл-Эрик Таукар, диджей Райго Брауэр и танцевальная группа Legend вместе с Рольфом Роосалу, Лаури Пихлапом и Марви Валласте. Вечеринку продолжат зажигательные танцовщицы кабаре Showstoppers, а около полуночи на сцене появятся единственные и неповторимые Smilers.

В перерывах между выступлениями на праздничные столы будут поданы изысканные блюда и напитки, которые приготовит Põhjala Catering под руководством шеф-повара Рихо Хейнметс.

Гостей ждут столы на 10–12 человек, но можно участвовать в празднике и меньшим коллективом.

Рождественский праздник в Тарту

Если ваше предприятие находится в Тарту, то вам не нужно ехать в столицу, так как Eesti Ettevõtete Jõulupidu пройдет и в Тарту. Причем по программе тартуский рождественский праздник ничуть не уступает таллиннскому: 20 декабря в спортхолле Тартуского университета выступят Сюнне Валтри и ее группа, The Swingers с солистами Биргит Саррап и Юри Поотсманном, а также легендарные танцевальные хиты исполнят 2 Quick Start. Праздничную атмосферу создадут яркие ведущие Калле Сепп и Ханна-Лийна Выза.

Изысканный ужин, полный рождественских разносолов, интересных закусок и приятных напитков, организует YliCool Catering под руководством шеф-повара Урпо Рейнтала.