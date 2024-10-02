Эксклюзивный корпоративный рождественский праздник — лучшая в стране развлекательная программа за разумные деньги
Хотите устроить для своей компании насыщенный, запоминающийся рождественский праздник за разумные деньги? Как ни крути, но когда приходится планировать вечеринку самостоятельно, то сделать её идеальной может оказаться по-настоящему сложной задачей. Если же вы хотите подарить своим сотрудникам незабываемые эмоции, но при этом не загружать себя самостоятельной организацией праздника, лучшее решение — зарегистрироваться на эксклюзивный Рождественский праздник для эстонских компаний (Eesti Ettevõtete Jõulupidu), который пройдет 20 декабря в Таллинне и в Тарту.
В нынешней ситуации, когда организациям приходится сокращать расходы и вести дела более экономно, необходимо тщательно планировать и различные корпоративные мероприятия. С учетом этого Ettevõtete Jõulupidu – лучшее решение, предлагающее разнообразную рождественскую программу за разумные деньги: праздничную атмосферу создадут известные ведущие, на сцене выступят любимые артисты и все самое лучшее к столу подадут топовые местные повара.
Рождественский праздник в Таллинне
В Таллинне Eesti Ettevõtete Jõulupidu пройдет в Эстонском выставочном центре. Праздник начнется в 18 часов, через час на сцену выйдут ведущие – харизматичная Эпп Кярсин и музыкант и ведущий Михкель Рауд. На вечере выступят Маарья-Лийс Илус, Карл-Эрик Таукар, диджей Райго Брауэр и танцевальная группа Legend вместе с Рольфом Роосалу, Лаури Пихлапом и Марви Валласте. Вечеринку продолжат зажигательные танцовщицы кабаре Showstoppers, а около полуночи на сцене появятся единственные и неповторимые Smilers.
В перерывах между выступлениями на праздничные столы будут поданы изысканные блюда и напитки, которые приготовит Põhjala Catering под руководством шеф-повара Рихо Хейнметс.
Гостей ждут столы на 10–12 человек, но можно участвовать в празднике и меньшим коллективом.
Рождественский праздник в Тарту
Если ваше предприятие находится в Тарту, то вам не нужно ехать в столицу, так как Eesti Ettevõtete Jõulupidu пройдет и в Тарту. Причем по программе тартуский рождественский праздник ничуть не уступает таллиннскому: 20 декабря в спортхолле Тартуского университета выступят Сюнне Валтри и ее группа, The Swingers с солистами Биргит Саррап и Юри Поотсманном, а также легендарные танцевальные хиты исполнят 2 Quick Start. Праздничную атмосферу создадут яркие ведущие Калле Сепп и Ханна-Лийна Выза.
Изысканный ужин, полный рождественских разносолов, интересных закусок и приятных напитков, организует YliCool Catering под руководством шеф-повара Урпо Рейнтала.
Двери для гостей откроются в 18 часов, и вечеринка продлится до поздней ночи. Можно забронировать столики на 10–12 человек, но возможно участие и меньшей компанией.
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Рождество уже не за горами, и самое время заранее планировать праздничные мероприятия. Подарите себе и своим сотрудникам незабываемую рождественскую вечеринку, насладитесь насыщенной развлекательной программой в уютной, праздничной атмосфере!
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