Секс-игра закончилась смертью. Женщину обвиняют в убийстве мужа

„Нас ждет очень интересное судебное заседание“, - заявил сегодня на открытии слушаний адвокат Валентины Ермолаевой Владимир Садеков. Он рассудил, что вопрос, касающийся дела, не в том, что произошло, а в том, как это квалифицировать.

Прокурор Диана Хелила кратко изложила обстоятельства обвинения перед выступлением адвоката. Согласно обвинительному заключению, 12 марта этого года во время совместного употребления алкоголя и ролевых игр Ермолаева по просьбе и согласию партнера надела ремень на шею и начала его затягивать. Получив сигнал мужчины остановиться, Ермолаева перестала затягивать ремень, но оставила его настолько тугим на шее, что мужчина погиб.