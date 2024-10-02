Новости Эстонии
02.10.2024, 14:31

Секс-игра закончилась смертью. Женщину обвиняют в убийстве мужа

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Валентина Ермолаева расплакалась в зале суда, когда услышала текст обвинительного заключения и увидела на экране фотографию погибшего. Он не признала себя виновной в убийстве
Валентина Ермолаева расплакалась в зале суда, когда услышала текст обвинительного заключения и увидела на экране фотографию погибшего. Он не признала себя виновной в убийстве
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Валентина Ермолаева (53) перестала затягивать ремень на шее своего спутника жизни после получения согласованного предупреждения, но оставила его настолько тугим, что это его убило. По словам прокурора Дианы Хелила, Ермолаева сделала это намеренно.

„Нас ждет очень интересное судебное заседание“, - заявил сегодня на открытии слушаний адвокат Валентины Ермолаевой Владимир Садеков. Он рассудил, что вопрос, касающийся дела, не в том, что произошло, а в том, как это квалифицировать.

Прокурор Диана Хелила кратко изложила обстоятельства обвинения перед выступлением адвоката. Согласно обвинительному заключению, 12 марта этого года во время совместного употребления алкоголя и ролевых игр Ермолаева по просьбе и согласию партнера надела ремень на шею и начала его затягивать. Получив сигнал мужчины остановиться, Ермолаева перестала затягивать ремень, но оставила его настолько тугим на шее, что мужчина погиб.

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