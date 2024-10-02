02.10.2024, 14:31
Секс-игра закончилась смертью. Женщину обвиняют в убийстве мужа(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
Валентина Ермолаева (53) перестала затягивать ремень на шее своего спутника жизни после получения согласованного предупреждения, но оставила его настолько тугим, что это его убило. По словам прокурора Дианы Хелила, Ермолаева сделала это намеренно.
„Нас ждет очень интересное судебное заседание“, - заявил сегодня на открытии слушаний адвокат Валентины Ермолаевой Владимир Садеков. Он рассудил, что вопрос, касающийся дела, не в том, что произошло, а в том, как это квалифицировать.
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