Помощница воспитателя детского сада, обвиненная в том, что толкнула ребёнка, одержала в суде верх над его матерью

Подруга направила жалобу в Министерство образования и науки, а также директору Таллиннского департамента образования, в которой написала: „У меня есть беспокойство по поводу помощника учителя, которая в нерабочее время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, применяла как психологическое, так и физическое насилие в отношении чужого восьмилетнего ребенка в его временном доме“.