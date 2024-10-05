ЧП и криминал
05.10.2024, 14:36

Помощница воспитателя детского сада, обвиненная в том, что толкнула ребёнка, одержала в суде верх над его матерью

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Eesti Ekspress
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Oksana Shufrych | Shutterstock

Помощница воспитателя детского сада (официально должность называется „помощник учителя“) выиграла судебный процесс против бывшей подруги, которая требовала ее увольнения с работы по частично ложным обвинениям, пишет Eesti Ekspress.

Подруга направила жалобу в Министерство образования и науки, а также директору Таллиннского департамента образования, в которой написала: „У меня есть беспокойство по поводу помощника учителя, которая в нерабочее время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, применяла как психологическое, так и физическое насилие в отношении чужого восьмилетнего ребенка в его временном доме“.

В приговоре суда цитируются также другие выдержки из текста заявителя.

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