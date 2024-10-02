Новости Эстонии
02.10.2024, 12:30

В Таллинне задержан агрессивный мужчина, угрожавший людям ножом

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Во вторник в Таллинне был задержан нетрезвый мужчина, который угрожал ножом другому мужчине, передает пресс-служба Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны.

1 октября в полицию поступило сообщение, что в столичном районе Хааберсти на Ыйсмяэ теэ нетрезвый 47-летний мужчина угрожал 39-летнему мужчине ножом.

Полиция задержала 47-летнего мужчину. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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