02.10.2024, 12:30
В Таллинне задержан агрессивный мужчина, угрожавший людям ножом
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник в Таллинне был задержан нетрезвый мужчина, который угрожал ножом другому мужчине, передает пресс-служба Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны.
1 октября в полицию поступило сообщение, что в столичном районе Хааберсти на Ыйсмяэ теэ нетрезвый 47-летний мужчина угрожал 39-летнему мужчине ножом.
Полиция задержала 47-летнего мужчину. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
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