В Таллинне задержан агрессивный мужчина, угрожавший людям ножом

1 октября в полицию поступило сообщение, что в столичном районе Хааберсти на Ыйсмяэ теэ нетрезвый 47-летний мужчина угрожал 39-летнему мужчине ножом.

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