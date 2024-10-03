Руководитель Elke Tallinn: в сентябре объемы продаж транспортных средств выросли

В сентябре было зарегистрировано 2449 новых транспортных средств (M1+N1). „Количество заказов на новые автомобили значительно увеличилось в последние месяцы. На основании этого можно утверждать, что потребители действительно откладывали покупку автомобилей в ожидании введения автомобильного налога, и теперь мы видим результат этих решений, — говорит Раидо Розенфельд, руководитель Elke Tallinn. — Последние три месяца текущего года будут насыщенными в плане продаж автомобилей, но поставки некоторых автомобилей не уложатся в 2024 год“.

По мнению Розенфельда, это означает, что потребители, в ожидании введения автомобильного налога, приняли решение сменить автомобиль на более экологичный уже в этом году, чтобы сократить будущие обязательства, которые возникнут с новым налогом.

Исследование потребительского поведения, проведенное компанией Elke в мае, также показало, что 15% респондентов отложили решение о покупке нового автомобиля именно из-за автомобильного налога, а 8% участников исследования планировали покупку автомобиля независимо от вводимых налогов.

Сводные результаты за три первых квартала 2024 года от Департамента транспорта показывают, что Toyota остается самым популярным автомобильным брендом в Эстонии.

Среди различных типов топлива гибридные автомобили продолжают занимать лидирующие позиции. В сентябре они составили почти половину всех автомобилей, зарегистрированных впервые в Эстонии. Доля электромобилей среди новых зарегистрированных автомобилей в сентябре составила 5% (зарегистрировано 107 новых электромобилей).

В категории коммерческих транспортных средств подавляющее большинство зарегистрированных составляют дизельные автомобили.

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