В Эстонии уровень сервиса оставляет желать лучшего: владелец ресторанов в Ротерманни рассказал, почему одни бизнесы закрываются, а другие процветают, несмотря на кризис
Евгений Подъячев - эстонский и латвийский бизнесмен, ресторатор и хозяин грузинского ресторана Gobi в Таллинне. Кроме того, у Евгения есть еще два проекта: ресторан Bruxx и кафе Gallery. Все они находятся рядом - в квартале Ротерманни. И все три проекта Евгений оценивает как успешные и в данный момент думает о реализации четвертого. Первый ресторан Bruxx был открыт в разгар коронакризиса три года назад, что не помешало Евгению сразу сделать это заведение одним из самых узнаваемых в городе и затем создать еще два успешных места. Он признает, что экономическая ситуация сейчас непростая, но уверен, что в Эстонии дела обстоят не так плохо, и видит позитивные тенденции, которые могут означать, что кризис постепенно заканчивается.
Здесь бывают послы, мэры, знаменитости
С Евгением мы встретились в одном из его ресторанов - Gobi. Это - самый молодой из трех проектов, связанных с его ресторанным бизнесом в Эстонии. Ресторан грузинской кухни Gobi открылся в марте этого года и успел стать довольно узнаваемым. О проекте Евгений рассказывает почти с нежностью: „Грузинская кухня набирает популярность в мире, и, на мой взгляд, является одной из самых вкусных. Уверен, со мной согласятся многие, кто её пробовал. Много наших гостей пробуют её впервые и остаются под впечатлением. Но в Таллинне до этого не было ресторана грузинской кухни уровня выше среднего, где можно приятно провести вечер и выпить уникального грузинского вина. Я понял, что эта ниша свободна. И теперь в Gobi приходят послы, мэры, знаменитости. Топовые предприниматели Таллинна очень любят наш ресторан“.
По его словам, Gobi претендует на звание одного из лучших ресторанов грузинской кухни в Европе. Более того, в ресторане открылся первый в мире Chef’s table грузинской авторской кухни - этакий ресторанный театр во главе с шеф-поваром Лукой Хинкиладзе. Все это впечатляет, особенно на фоне кризиса, который ударил по многим кафе и ресторанам в Эстонии.
Почему в ресторанном бизнесе важна аутентичность, а в законах допустимы исключения из правил
О своих проектах Евгений говорит с гордостью. Все они по-своему уникальны в своей нише. В ресторанном бизнесе Евгений старается исходить из теории „голубого океана“ - то есть найти сферу, в которой нет других игроков.
Его первый проект Bruxx — единственный ресторан бельгийской кухни в Таллинне. Второй проект, кафе Gallery, предлагает завтраки весь день и работает еще и как галерея. К третьему проекту - ресторану Gobi - бизнесмен подошел с особенной серьезностью: помимо изысканного оформления помещения для него было важно, чтобы в ресторане работали грузины, что сделало бы место аутентичным.
„Моя идея была - сделать модную, современную грузинскую кухню. Для этого я нашел молодую звезду кулинарии из Грузии, шеф-повара Луку Хинкиладзе. Также могу похвастаться тем, что на нашей кухне работают 10 поваров, и все они были релоцированы в Эстонию из Грузии. Четверо из них были шеф-поварами других грузинских ресторанов - вот такую сильную команду мы собрали. Релокация команды - это большие затраты, но это позволило предложить в Таллинне настоящую грузинскую кухню. Мне была важна аутентичность, а эти люди готовили разные грузинские блюда с детства, с бабушками и мамами“.
Бизнесмен признается, что изначально понимал - людей, хорошо знающих грузинскую кухню, невозможно будет найти в Таллинне. Поэтому он сразу был готов к высоким расходам на релокацию и зарплаты сотрудников.
При этом, по словам Евгения, грузины нужны не только на кухне, но и в зале, ведь ресторан подразумевает погружение в грузинскую культуру на всех этапах. Но что делать, если иностранные официанты не владеют эстонским на высоком уровне?
Уже несколько месяцев идет обсуждение того, что государство собирается ужесточить контроль за соблюдением языковых требований в сфере услуг. Сейчас такие сотрудники должны знать язык на уровне B1. Однако некоторые владельцы бизнесов берут на свой страх и риск на работу людей с более низким уровнем языка - именно поэтому государство хочет увеличить штрафы как для нанимающей стороны, так и для работника до 9600 и 1280 евро соответственно. Будут ли такие меры вредны для ресторанного бизнеса?
Евгений подчеркивает, что в целом уровень гостеприимства в таллиннских ресторанах оставляет желать лучшего. И в это понятие входит в том числе и знание государственного языка.
„Я согласен с нововведениями о владении эстонским языком и с законом в целом. Уровень гостеприимства в ресторанах Эстонии по сравнению со многими другими странами, где я бывал, находится очень низко. Мы не можем похвастаться, к сожалению, высоким уровнем сервиса, что является одним из самых важных факторов в нашей сфере. Соответственно, человек, не знающий государственного языка на уровне хотя бы B1, не может дать тот уровень гостеприимства, который нам нужен в ресторане. Мы такого человека просто не возьмем на работу“.
Однако, если говорить о таких проектах, как Gobi, где специфический колорит играет большую роль, дело обстоит иначе. Уникальность и создание грузинского шарма в заведении стало возможным именно благодаря тому, что в Gobi работают грузины - как на кухне, так и в зале, ведь блюдо важно не только хорошо приготовить, но и достойно подать. Но как быть, если кто-то из ребят не успевает выучить эстонский на B1, как это требуется? Евгений считает, что в особых случаях могут быть предусмотрены исключения из правил - с условием, что в зале обязательно будет находиться человек, владеющий государственным языком на высоком уровне.
„Ни один местный не сможет так рассказывать об этой еде или об этом вине, как настоящий грузин. У нас есть несколько официантов-грузинов, которые по традиции своего народа очень любят и ценят свою культуру, и их обожают наши гости. Помимо грузинского они знают английский и русский, и сейчас учат эстонский язык“.
В целом же бизнесмен уверен, что для большинства заведений языковые требования вполне оправданы, если их цель - повысить уровень сервиса.
Мы не можем предоставлять отличный сервис, если не способны работать на государственном языке, обслуживая людей
„При выборе персонала я обращаю особое внимание на то, чтобы эстонский был или родным языком, или на очень высоком уровне. Я считаю, что мы не можем предоставлять отличный сервис, если не способны работать на государственном языке, обслуживая людей. Мы обязаны говорить на языке наших гостей. Исключения могут делаться, если мы говорим о грузинах в грузинском ресторане или китайцах в китайском. Понятно, что они смогут коммуницировать на английском, и рядом будет человек, знающий эстонский. Но присутствие таких людей обеспечит необходимую аутентичность заведения“.
Что касается такой категории как украинские беженцы, от которых принято ожидать незнание языка, Евгений уверяет, что на самом деле это не так. В его заведениях работают ребята из Украины, которые выучили язык и отлично говорят на эстонском.
„Ребята очень стараются, выучили язык, интегрировались, получили вид на жительство. Они отлично работают, мы очень довольны“.
Непрестижная работа
Из такого подхода, когда бизнес ставит в приоритет уровень сервиса, вытекает очевидная проблема - нехватка квалифицированных кадров. Простым решением может показаться набор и обучение с нуля новичков, которые потом вырастут в профессионалов, но с этим тоже зачастую возникают проблемы. По словам Евгения, люди не мотивированы развиваться в этой профессии, воспринимают ее как временную и неперспективную. Именно поэтому в кафе и ресторанах в основном работают студенты, ребята, которые параллельно учатся или занимаются чем-то другим.
„Если мы говорим про обслуживающий персонал - про официантов, то, к сожалению, в нашей стране эта работа ошибочно считается не очень престижной. В этой сфере можно очень неплохо зарабатывать, развив свои навыки коммуникации. Путешествуя, часто встречаешь взрослых официантов, которые отдают профессии всю жизнь и гордятся ей. Наверняка вы тоже видели, например, во Франции, в Италии официантов солидного возраста, которые явно всю жизнь работают в ресторане. Видно, что они отточили свое мастерство, и какое удовольствие получают от своей работы. И ты как клиент тоже наслаждаешься таким сервисом. А у нас ребята могут сезонно поработать летом, и все. Я надеюсь, что со временем и у нас поднимется престиж этой профессии. Ведь классный коммуникатор, классный официант вызывает уважение и может хорошо зарабатывать“.
Почему одни бизнесы закрываются из-за кризиса, а другие - процветают?
Как правило, во время кризиса и экономической неопределенности люди стараются вести себя осторожнее и меньше рисковать. Не открывать новые бизнесы, не расширять уже имеющиеся. С другой стороны, экономика страны оживляется и наращивает мощь именно за счет бизнеса. Именно поэтому сейчас, когда государство ввело с 2026 года налог на прибыль для предпринимателей 2%, появились те, кто раскритиковал такое решение. Экономика и так только начинает восстанавливаться, а такими мерами государство не только этому процессу не способствует, а скорее мешает. Евгений уверен, что как бы то ни было, не стоит во всем винить государство, нужно грамотно действовать в текущих обстоятельствах, и при должном уровне планирования даже в тяжелое время можно построить успешный бизнес.
Сегодня в Харькове, в Запорожье или в Киеве, где летают ракеты, рестораторы продолжают открывать успешные проекты. То есть, когда мы плачем о том, что нам вводят налог 2% и из-за этого не надо открывать новый ресторан, стоит вспомнить об украинских рестораторах и понять, как нам повезло.
„Я уже давно для себя понял, что ограничения есть только у нас в голове. Давайте посмотрим на следующий пример. Сегодня в Харькове, в Запорожье или в Киеве, где летают ракеты, рестораторы продолжают открывать успешные проекты. Там официанты и повара идут на работу, хотя их могут прямо по пути забрать на передовую. Но все равно рестораны работают, люди инвестируют в развитие бизнеса. То есть, когда мы плачем о том, что нам вводят налог 2% и из-за этого не надо открывать новый ресторан, стоит вспомнить об украинских рестораторах и понять, как нам повезло.
Предприниматели вообще двигают жизнь. Если мы не будем активны, если мы не будем предпринимать и создавать, то что тогда будет со страной? Но конечно хочется, чтобы бизнес развивался с поддержкой государства, а не вопреки“.
Евгений предполагает, что причина того, что некоторые рестораны закрываются, в том, что предприниматели просто были недостаточно внимательны к выбору места или к самой модели бизнеса. Ведь в Таллинне есть много успешных ресторанов, которые продолжают работать, несмотря на все проблемы, с которыми сталкивается бизнес.
У людей стало меньше денег?
Непростой экономический период пугает не только владельцев бизнесов, но и потребителей. Мы стараемся не разбрасываться деньгами, а приберечь какую-то сумму на совсем уж „черный“ день. Однако для бизнеса, который и без того испытывает трудности, такое поведение людей крайне нежелательно и невыгодно. Ощущается ли эта тенденция в сфере ресторанов высокого уровня? Евгений и здесь настроен скорее позитивно.
„Я наблюдаю за развитием эстонской экономики и сравниваю ее с латвийской. После кризиса 2008-2009 годов Латвия совсем не оправилась. То есть с тех пор по сегодняшний день латвийская экономика просто показывает признаки жизни. А Эстония за эти годы демонстрировала бурный рост. И то, что мы сегодня видим в экономике Эстонии, это некая допустимая коррекция“.
В Эстонии - самая разумная налоговая политика?
Евгений вспоминает, что до кризиса Рига была более привлекательна для бизнеса, чем Таллинн. Однако затем все поменялось.
Одной из причин такого положения дел Евгений считает налоговое законодательство в Эстонии, которое оценивает довольно высоко.
Подкрепляя свой тезис примером, Евгений напоминает, что в Эстонии нет налога на недвижимость. И даже учитывая то, что есть гипотетическая вероятность его введения, бизнесмен уверен - условия будут продолжать оставаться благоприятными для бизнеса по сравнению с другими странами.
Я вижу, насколько прагматична и разумна здесь была политика до сих пор, поэтому осмелюсь предположить, что те, кто будут вводить новые налоги, проанализируют и не создадут здесь неконкурентные условия, при которых Эстония начнет деградировать.
„Во всех других странах, где у меня есть недвижимость, этот налог высокий, а в Эстонии его просто нет. И поэтому, если Эстония его введет, скорее всего, он будет все равно ниже, чем у других. Ведь его отсутствие на данный момент - это совсем сказка. Со мной могут не согласиться, но я вижу, насколько прагматична и разумна здесь была политика до сих пор, поэтому осмелюсь предположить, что те, кто будут вводить новые налоги, проанализируют и не создадут здесь неконкурентные условия, при которых Эстония начнет деградировать. Я просто не верю, что те люди, которые до сегодняшнего дня работали грамотно, вдруг начнут что-то необдуманно менять“.
В целом, говоря о том, что происходит сегодня в экономике Эстонии, Евгений указывает на факторы, которые могут давать надежду. Уровень безработицы в Эстонии сегодня 7%, что является одним из самых низких показателей в истории. Уровень средней зарплаты сейчас составляет более 2000 евро. Эстонская экономика во втором квартале нынешнего года показала хоть небольшой, но рост. То есть то экономическое падение, которое мы наблюдали, сменилось ростом, пускай и небольшим.
„За год все равно ожидается минусовой показатель, но второй квартал уже показал рост, - говорит Евгений. - То есть мы понимаем, что идет смена тренда. Я считаю, что эти вещи могут нам давать надежду. Еще один немаловажный фактор - это прогнозы аналитиков, что ставку Euribor будут продолжать понижать. Что, опять же, положительно скажется на экономике и на карманах наших граждан“.
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