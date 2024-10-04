В Эстонии уровень сервиса оставляет желать лучшего: владелец ресторанов в Ротерманни рассказал, почему одни бизнесы закрываются, а другие процветают, несмотря на кризис

„Моя идея была - сделать модную, современную грузинскую кухню. Для этого я нашел молодую звезду кулинарии из Грузии, шеф-повара Луку Хинкиладзе. Также могу похвастаться тем, что на нашей кухне работают 10 поваров, и все они были релоцированы в Эстонию из Грузии. Четверо из них были шеф-поварами других грузинских ресторанов - вот такую сильную команду мы собрали. Релокация команды - это большие затраты, но это позволило предложить в Таллинне настоящую грузинскую кухню. Мне была важна аутентичность, а эти люди готовили разные грузинские блюда с детства, с бабушками и мамами“.

Его первый проект Bruxx — единственный ресторан бельгийской кухни в Таллинне. Второй проект, кафе Gallery, предлагает завтраки весь день и работает еще и как галерея. К третьему проекту - ресторану Gobi - бизнесмен подошел с особенной серьезностью: помимо изысканного оформления помещения для него было важно, чтобы в ресторане работали грузины, что сделало бы место аутентичным.

О своих проектах Евгений говорит с гордостью. Все они по-своему уникальны в своей нише. В ресторанном бизнесе Евгений старается исходить из теории „голубого океана“ - то есть найти сферу, в которой нет других игроков.

По его словам, Gobi претендует на звание одного из лучших ресторанов грузинской кухни в Европе. Более того, в ресторане открылся первый в мире Chef’s table грузинской авторской кухни - этакий ресторанный театр во главе с шеф-поваром Лукой Хинкиладзе. Все это впечатляет, особенно на фоне кризиса, который ударил по многим кафе и ресторанам в Эстонии.

С Евгением мы встретились в одном из его ресторанов - Gobi. Это - самый молодой из трех проектов, связанных с его ресторанным бизнесом в Эстонии. Ресторан грузинской кухни Gobi открылся в марте этого года и успел стать довольно узнаваемым. О проекте Евгений рассказывает почти с нежностью: „Грузинская кухня набирает популярность в мире, и, на мой взгляд, является одной из самых вкусных. Уверен, со мной согласятся многие, кто её пробовал. Много наших гостей пробуют её впервые и остаются под впечатлением. Но в Таллинне до этого не было ресторана грузинской кухни уровня выше среднего, где можно приятно провести вечер и выпить уникального грузинского вина. Я понял, что эта ниша свободна. И теперь в Gobi приходят послы, мэры, знаменитости. Топовые предприниматели Таллинна очень любят наш ресторан“.

Однако, если говорить о таких проектах, как Gobi, где специфический колорит играет большую роль, дело обстоит иначе. Уникальность и создание грузинского шарма в заведении стало возможным именно благодаря тому, что в Gobi работают грузины - как на кухне, так и в зале, ведь блюдо важно не только хорошо приготовить, но и достойно подать. Но как быть, если кто-то из ребят не успевает выучить эстонский на B1, как это требуется? Евгений считает, что в особых случаях могут быть предусмотрены исключения из правил - с условием, что в зале обязательно будет находиться человек, владеющий государственным языком на высоком уровне.

„Я согласен с нововведениями о владении эстонским языком и с законом в целом. Уровень гостеприимства в ресторанах Эстонии по сравнению со многими другими странами, где я бывал, находится очень низко. Мы не можем похвастаться, к сожалению, высоким уровнем сервиса, что является одним из самых важных факторов в нашей сфере. Соответственно, человек, не знающий государственного языка на уровне хотя бы B1, не может дать тот уровень гостеприимства, который нам нужен в ресторане. Мы такого человека просто не возьмем на работу“.

Евгений подчеркивает, что в целом уровень гостеприимства в таллиннских ресторанах оставляет желать лучшего. И в это понятие входит в том числе и знание государственного языка.

Уже несколько месяцев идет обсуждение того, что государство собирается ужесточить контроль за соблюдением языковых требований в сфере услуг. Сейчас такие сотрудники должны знать язык на уровне B1. Однако некоторые владельцы бизнесов берут на свой страх и риск на работу людей с более низким уровнем языка - именно поэтому государство хочет увеличить штрафы как для нанимающей стороны, так и для работника до 9600 и 1280 евро соответственно. Будут ли такие меры вредны для ресторанного бизнеса?

При этом, по словам Евгения, грузины нужны не только на кухне, но и в зале, ведь ресторан подразумевает погружение в грузинскую культуру на всех этапах. Но что делать, если иностранные официанты не владеют эстонским на высоком уровне?

Бизнесмен признается, что изначально понимал - людей, хорошо знающих грузинскую кухню, невозможно будет найти в Таллинне. Поэтому он сразу был готов к высоким расходам на релокацию и зарплаты сотрудников.

„Ни один местный не сможет так рассказывать об этой еде или об этом вине, как настоящий грузин. У нас есть несколько официантов-грузинов, которые по традиции своего народа очень любят и ценят свою культуру, и их обожают наши гости. Помимо грузинского они знают английский и русский, и сейчас учат эстонский язык“.

В целом же бизнесмен уверен, что для большинства заведений языковые требования вполне оправданы, если их цель - повысить уровень сервиса.

Мы не можем предоставлять отличный сервис, если не способны работать на государственном языке, обслуживая людей

„При выборе персонала я обращаю особое внимание на то, чтобы эстонский был или родным языком, или на очень высоком уровне. Я считаю, что мы не можем предоставлять отличный сервис, если не способны работать на государственном языке, обслуживая людей. Мы обязаны говорить на языке наших гостей. Исключения могут делаться, если мы говорим о грузинах в грузинском ресторане или китайцах в китайском. Понятно, что они смогут коммуницировать на английском, и рядом будет человек, знающий эстонский. Но присутствие таких людей обеспечит необходимую аутентичность заведения“.

Что касается такой категории как украинские беженцы, от которых принято ожидать незнание языка, Евгений уверяет, что на самом деле это не так. В его заведениях работают ребята из Украины, которые выучили язык и отлично говорят на эстонском.

„Ребята очень стараются, выучили язык, интегрировались, получили вид на жительство. Они отлично работают, мы очень довольны“.

Непрестижная работа

Из такого подхода, когда бизнес ставит в приоритет уровень сервиса, вытекает очевидная проблема - нехватка квалифицированных кадров. Простым решением может показаться набор и обучение с нуля новичков, которые потом вырастут в профессионалов, но с этим тоже зачастую возникают проблемы. По словам Евгения, люди не мотивированы развиваться в этой профессии, воспринимают ее как временную и неперспективную. Именно поэтому в кафе и ресторанах в основном работают студенты, ребята, которые параллельно учатся или занимаются чем-то другим.