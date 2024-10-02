Таллиннский торговый центр усиливает охрану парковки для предотвращения дрифтинга
Центра Järve Keskus вводит на своей парковке усиленный контроль, что позволит предотвращать незаконные действия дрифтеров.
„Мы всячески поддерживаем интересующую молодежь деятельность, но в последнее время одна компания регулярно пытается устраивать на парковке Järve Keskus гонки и дрифт. К сожалению, это абсолютно несанкционированные вещи, нарушающие общественный порядок и сопровождающиеся шумными сборищами и употреблением различных веществ. Чтобы положить этому конец, мы принимаем решительные меры“, - прокомментировала руководитель Järve Keskus Хелин Арро.
С целью обеспечения безопасности Järve Keskus увеличит на открытой парковке количество охранных патрулей, которые будут следить за порядком, а также центр будет обмениваться оперативной информацией с полицией. Кроме того, по четвергам центр будет закрывать парковку на нулевом этаже раньше обычного, так как именно в эти дни там устраивают соревнования по драг-рейсингу, жгут резину, занимаются дрифтом и всячески развлекаются. Если обычно парковка на нулевом этаже открыта до 23:00, то теперь по четвергам – до 21:00. Эта мера будет пересмотрена, если ситуация изменится.
Полиция сообщила, что во время подобных мероприятий нарушения правил дорожного движения происходят и на близлежащих дорогах, например, на Ярвевана теэ, где водители разгонялись до 180 км/ч – причем речь именно о молодежи, возвращавшейся с мероприятия у торгового центра.
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