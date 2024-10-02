Таллиннский торговый центр усиливает охрану парковки для предотвращения дрифтинга

„Мы всячески поддерживаем интересующую молодежь деятельность, но в последнее время одна компания регулярно пытается устраивать на парковке Järve Keskus гонки и дрифт. К сожалению, это абсолютно несанкционированные вещи, нарушающие общественный порядок и сопровождающиеся шумными сборищами и употреблением различных веществ. Чтобы положить этому конец, мы принимаем решительные меры“, - прокомментировала руководитель Järve Keskus Хелин Арро .

С целью обеспечения безопасности Järve Keskus увеличит на открытой парковке количество охранных патрулей, которые будут следить за порядком, а также центр будет обмениваться оперативной информацией с полицией. Кроме того, по четвергам центр будет закрывать парковку на нулевом этаже раньше обычного, так как именно в эти дни там устраивают соревнования по драг-рейсингу, жгут резину, занимаются дрифтом и всячески развлекаются. Если обычно парковка на нулевом этаже открыта до 23:00, то теперь по четвергам – до 21:00. Эта мера будет пересмотрена, если ситуация изменится.