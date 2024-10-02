Центристы предлагают увязать зарплату депутатов с их реальным вкладом в работу парламента

„При начислении заработной платы депутатам Рийгикогу должно учитываться их участие в работе комиссий и присутствие на заседаниях. Можно рассмотреть вариант выплачивать депутатам 50% от заработной платы в качестве оклада, а остальные 50% связать с их реальным вкладом в работу Рийгикогу. Это изменение помогло бы в значительной мере дисциплинировать депутатов и мотивировать их активно участвовать в работе комиссий и в заседаниях. Активность депутатов, в свою очередь, способствовала бы повышению качества законотворчества“, – сказал Лаури Лаатс.

Центристская партия также считает, что уменьшить расходы минимум на 50% возможно за счет сокращения числа советников руководства парламента. В бюро спикера и вице-спикеров парламента работают в общей сложности 12 человек, а также водители, по словам Лаатса, стоит взвесить, насколько оправдана такое количество вспомогательного персонала.

„Если остальным депутатам в выполнении их рабочих обязанностей помогают советники во фракциях и комиссиях, то, вероятно, за счет перераспределения обязанностей вспомогательного персонала возможно было бы обслуживать еще троих человек – спикера и двух вице-спикеров, что, в свою очередь, обеспечило бы возможность уменьшить состав их бюро, – сказал Лаатс. – Также правление Рийгикогу должно отказаться от служебных автомобилей и водителей. У спикера и вице-спикеров, насколько известно, есть право на компенсацию связанных с выполнением рабочих обязанностей расходов, это означает, что для совершения рабочих поездок они могут пользоваться арендованными автомобилями“.

Лаатс добавил, что также следует найти возможность сэкономить государственные расходы, пересмотрев систему компенсации рабочих расходов членам правительства.

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