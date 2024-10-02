Клиника Тартуского Университета и Касса здоровья напоминают: одно решение может спасти множество жизней

По словам Евгения Николаевского, руководителя проекта Портала здоровья Кассы здоровья , созданный в конце ноября прошлого года обновленный сайт портала теперь предлагает людям удобный доступ к данным о своем здоровье. „На сегодняшний день в Эстонии согласие стать донором органов дали более 53 тысяч человек. Мы ожидаем и надеемся, что однажды число доноров органов превысит 100 тысяч. Оформление запроса занимает всего минуту-две, но в будущем это может подарить кому-то дополнительные годы жизни“, – объяснил Николаевский.

История трансплантации органов в Эстонии началась с декабря 1968 года, когда в Тарту была проведена первая пересадка почки. С тех пор в Клинике Тартуского Университета – единственном центре трансплантации органов в Эстонии – было выполнено около 1700 пересадок почек, печени, поджелудочной железы и легких. Сейчас нового органа ожидают 80 пациентов. По мнению Вирге Палль, трансплантация – это область медицины, где не все зависит только от знаний и навыков врачей. „Каждая жизненно важная трансплантация начинается с решения стать донором органов. Самая главная причина нехватки донорских органов – это неосведомленность людей, отсюда возникают ошибочные предрассудки и убеждения“, – подчеркнула директор трансплантационного центра.

Трансплантация органов — это метод лечения, спасающий жизни уже на протяжении семидесяти лет. Первая успешная трансплантация органов была проведена в 1954 году в Америке. „Ежегодно во всем мире проводится более 150 тысяч пересадок органов, но, несмотря на это, число пациентов, нуждающихся в новом органе, с каждым годом увеличивается. Несмотря на быстрое развитие биотехнологий, в случае терминальной органной недостаточности лучшей альтернативы трансплантации органов человеческого происхождения до сих пор не существует. Поэтому трансплантация органов возможна только благодаря доброй воле людей“, - объяснила доктор Вирге Палль, директор Центра трансплантации в Клинике Тартуского Университета . Она добавила, что сегодня трансплантация органов остается для многих пациентов лишь мечтой. „Только в Европе ежедневно умирают в среднем 19-20 человек, жизнь которых могла бы продолжиться, если бы им в нужный момент удалось пересадить донорский орган“, – подчеркнула Палль.

Цель празднования Европейского дня донорства и трансплантации клеток, тканей и органов — привлечь больше внимания к этой области медицинской науки, повысить осведомленность общественности, а также отдать дань уважения всем донорам и их родственникам и поблагодарить их. В то же время этот день также посвящается всем тем медикам, которые ежедневно работают в этой сфере. Официальным медийным представителем дня „One decision, so many saved lives“ каждый год становится другая страна-участница Европейского Союза и в этом году принимающей стороной является Литва.

Для привлечения внимания к данной теме и проявления поддержки 4-6 октября по всей Европе многие здания и сооружения будут подсвечены зелеными тонами, также будут зажжены памятные свечи, организованы культурные и спортивные мероприятия, будут проводиться научные конференции. Все это организуется для того, чтобы выразить признательность всем донорам, благодаря органам которых были спасены жизни многих нуждающихся в них людей. „Очень важно, чтобы информация о донорстве и его медицинских, этических и юридических аспектах дошла до каждого человека и чтобы он задумался об этом и обязательно поговорил на эту тему со своими близкими“, – сказала Вирге Палль.

В Эстонии заполнить электронную декларацию о намерениях по донорству органов очень легко – все взрослые могут сделать это на Портале здоровья www.terviseportaal.ee. На сайте необходимо выбрать в меню декларацию о намерениях, указать свое решение и подтвердить его дигитальной подписью. Подписанную на Портале здоровья декларацию о намерениях всегда можно изменить.

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