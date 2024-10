Клиника Тартуского Университета и Касса здоровья напоминают: одно решение может спасти множество жизней

Цель празднования Европейского дня донорства и трансплантации клеток, тканей и органов — привлечь больше внимания к этой области медицинской науки, повысить осведомленность общественности, а также отдать дань уважения всем донорам и их родственникам и поблагодарить их. В то же время этот день также посвящается всем тем медикам, которые ежедневно работают в этой сфере. Официальным медийным представителем дня „One decision, so many saved lives“ каждый год становится другая страна-участница Европейского Союза и в этом году принимающей стороной является Литва.