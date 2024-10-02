ГРАФИК | Таких высоких цен в Эстонии давно не было. Сегодня утром электричество стоит очень дорого

Если сегодня в 9 часов биржевая цена электроэнергии достигла 500 евро за мегаватт-час, то самой низкой она была в полночь (78 евро за мегаватт-час). До конца дня биржевая электроэнергия будет довольно дорогой (дороже 100 евро).

Причина, по которой цены на электроэнергию в Финляндии (а значит, и в Эстонии) местами поднимаются очень высоко, кроется в нехватке базовых мощностей у северных соседей. Так, в Финляндии вышли из строя ядерные реакторы Олкилуото-2 (890 МВт) и Ловииса-1 (507 МВт). Существенное влияние на стоимость электроэнергии оказывает и погода.

Аналитик Eesti Energia по торговле энергией Карл Йоозеп Рандвеэр сказал в сентябре Delfi Ärileht, что по сравнению с июлем в августе цены на электроэнергию в Эстонии выросли на 9,1%, достигнув 106,95 евро/МВтч. По сравнению с августом прошлого года цены в этом году были на 13,3% выше.

На цену электроэнергии в августе повлияла ветреная погода в соседних странах, что привело к снижению цен на электроэнергию в течение первых десяти дней. Например, 10-11 августа электричество в течение до 19 часов было бесплатным или даже по отрицательной цене.

Поскольку погода стала более спокойной, снижение ветровой энергетики было частично компенсировано некоторым восстановлением производства солнечной энергии. Очень эффективное производство через ветровую энергию наблюдалось снова 25 августа, когда из-за низкого спроса на электроэнергию и высокой производительности цены были отрицательными в течение 12 часов. В августе ветровая энергия стоила 96,6 евро/МВтч, солнечная – 77,30 евро/МВтч.

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