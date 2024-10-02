Новости Эстонии
02.10.2024, 16:50

Свет активно рекламирует 100 миллионов евро на строительство дорог. Правда ли, что эти деньги выделило еще прошлое правительство?

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Минклимата возражает
Владимир Свет не получил столь хороших результатов из переговоров по бюджету, как могло показаться на первый взгляд
Владимир Свет не получил столь хороших результатов из переговоров по бюджету, как могло показаться на первый взгляд
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Хотя министр инфраструктуры Владимир Свет (Социал-демократическая партия) создал впечатление, что новое правительство нашло дополнительные 100 миллионов для инвестиций в дорожное строительство, на самом деле заявление министра касается того, что уже было согласовано при предыдущем кабинете.

Когда в понедельник утром министр инфраструктуры Владимир Свет выступил в программе ERR „Terevisioon“, помимо экзаменов по теории вождения, организованных Департаментом транспорта, и ситуации с Nordica обсуждалось и состояние дорог. В частности, ведущую Лийсу Ласс заинтересовали урезания в Транспортном департаменте.

„Сокращение для Транспортного департамента — а мы знаем, что все учреждения в данный момент сокращают расходы — составляет 4,4 миллиона. Полмиллиона из них — расходы на персонал. Есть управленческие расходы в размере 200 000 евро. И действительно, около 3,4 миллиона уходит на ремонт дорог“, — пояснил министр.

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