02.10.2024, 16:50
Свет активно рекламирует 100 миллионов евро на строительство дорог. Правда ли, что эти деньги выделило еще прошлое правительство?(1)
Минклимата возражает
ФОТО: | Delfi Meedia
Хотя министр инфраструктуры Владимир Свет (Социал-демократическая партия) создал впечатление, что новое правительство нашло дополнительные 100 миллионов для инвестиций в дорожное строительство, на самом деле заявление министра касается того, что уже было согласовано при предыдущем кабинете.
Когда в понедельник утром министр инфраструктуры Владимир Свет выступил в программе ERR „Terevisioon“, помимо экзаменов по теории вождения, организованных Департаментом транспорта, и ситуации с Nordica обсуждалось и состояние дорог. В частности, ведущую Лийсу Ласс заинтересовали урезания в Транспортном департаменте.
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