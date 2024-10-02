Свет активно рекламирует 100 миллионов евро на строительство дорог. Правда ли, что эти деньги выделило еще прошлое правительство?

Когда в понедельник утром министр инфраструктуры Владимир Свет выступил в программе ERR „Terevisioon“ , помимо экзаменов по теории вождения, организованных Департаментом транспорта, и ситуации с Nordica обсуждалось и состояние дорог. В частности, ведущую Лийсу Ласс заинтересовали урезания в Транспортном департаменте.

„Сокращение для Транспортного департамента — а мы знаем, что все учреждения в данный момент сокращают расходы — составляет 4,4 миллиона. Полмиллиона из них — расходы на персонал. Есть управленческие расходы в размере 200 000 евро. И действительно, около 3,4 миллиона уходит на ремонт дорог“, — пояснил министр.