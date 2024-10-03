Латвийские наркоторговцы создали сеть по поставке в Эстонию смертельно опасных нитазенов

„Прежде в рамках одного уголовного дела в Эстонской Республике не рассматривался оборот такого большого количества нитазенов“, - сказала прокурор Лийс Вайнола на состоявшемся на прошлой неделе судебном заседании, на котором началось обсуждение уголовного дела латышей Атварса Козловскиса (27) и Артурса Егоровса* (25).

Ранее этот относительно новый наркотик попадался в гораздо меньших количествах: 88 граммов в 2021 году и 183 грамма в 2022 году. Однако Егоровс и Козловскис организовали масштабную доставку наркотиков, речь идет о 2,8 килограмма нитазенов.