03.10.2024, 08:00
Латвийские наркоторговцы создали сеть по поставке в Эстонию смертельно опасных нитазенов(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Я бы назвал их первым жирным уловом“, - сказал Delfi руководитель отдела по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райт Пикаро. Атварс Козловскис и Артурс Егоровс организовали масштабную доставку в Эстонию опасного наркотика нитазена.
„Прежде в рамках одного уголовного дела в Эстонской Республике не рассматривался оборот такого большого количества нитазенов“, - сказала прокурор Лийс Вайнола на состоявшемся на прошлой неделе судебном заседании, на котором началось обсуждение уголовного дела латышей Атварса Козловскиса (27) и Артурса Егоровса* (25).
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