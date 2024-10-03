ЧП и криминал
03.10.2024, 08:00

Латвийские наркоторговцы создали сеть по поставке в Эстонию смертельно опасных нитазенов

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На фото Артурс Егоровс излучает доброжелательность, но за кадром грозился бросить чем-нибудь в фотографа. Рядом с ним Атварс Козловскис, скрывающий лицо под медицинской маской.
На фото Артурс Егоровс излучает доброжелательность, но за кадром грозился бросить чем-нибудь в фотографа. Рядом с ним Атварс Козловскис, скрывающий лицо под медицинской маской.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

„Я бы назвал их первым жирным уловом“, - сказал Delfi руководитель отдела по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райт Пикаро. Атварс Козловскис и Артурс Егоровс организовали масштабную доставку в Эстонию опасного наркотика нитазена.

„Прежде в рамках одного уголовного дела в Эстонской Республике не рассматривался оборот такого большого количества нитазенов“, - сказала прокурор Лийс Вайнола на состоявшемся на прошлой неделе судебном заседании, на котором началось обсуждение уголовного дела латышей Атварса Козловскиса (27) и Артурса Егоровса* (25).

Ранее этот относительно новый наркотик попадался в гораздо меньших количествах: 88 граммов в 2021 году и 183 грамма в 2022 году. Однако Егоровс и Козловскис организовали масштабную доставку наркотиков, речь идет о 2,8 килограмма нитазенов.

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