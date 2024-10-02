ГРАФИКИ | Соцдемы упали на пятое место, центристы - поднялись на третье. Работой правительства народ не доволен

Последние совокупные результаты отражают период опроса со 2 по 29 сентября. Всего был опрошен 4001 гражданин Эстонской Республики избирательного возраста.

Поддержка ведущей партии Isamaa и второй по по популярности Партии реформ за неделю существенно не изменилась. Третью строчку рейтинга на этот раз занимает Центристская партия.

За центристами следуют EKRE (13%) и Социал-демократическая партия (12,7%) . Поддержка соцдемов за последние пять недель упала на 5 процентных пунктов, в результате чего они опустились со второго места на пятое.

Среди парламентских партий наименьшую поддержку имеет Eesti 200 (4,3%).

Коалиционные партии поддерживают 36,2% респондентов, оппозиционные – 54,8%.

Раз в месяц, помимо партийных предпочтений, респондентов спрашивают их мнение о деятельности правительства и премьер-министра. По последним результатам, 27% респондентов считают, что правительство выполняет свою работу очень хорошо или скорее хорошо, а 66% респондентов считают, что правительство выполняет свою работу скорее плохо или очень плохо. 25% респондентов нравится, но 43% респондентов не нравится то, как Кристен Михал справляется со своей работой на посту премьер-министра. 32% респондентов на вопрос о том, как премьер-министр справляется со свое работой, ответили „не могу сказать“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .