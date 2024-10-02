В Таллинне в двух автобусах пострадали люди: что еще произошло на дорогах за сутки

Во вторник, 1 октября, в 02.18 произошла авария возле Ляэнемере теэ, 4 в Таллинне, где 17-летний молодой человек ехал на личном самокате и упал. Молодого человека доставили в больницу.

В 08:04 произошла авария возле автобусной остановки Gonsiori на улице Гонсиори в Таллинне, где в автобусе MAN Lions City LE, которым управлял 59-летний мужчина, из-за резкого торможения упала пассажирка, 54-летняя женщина. Пассажирку доставили в больницу.

В 09:30 произошла авария на 13 км шоссе Ягала-Кяравете в деревне Соодла в волости Ания в Харьюмаа, где, по предварительным данным, 64-летний мужчина управлял грузовиком Scania R450 с прицепом, когда ему навстречу выехала женщина на велосипеде. По неизвестной пока причине женщина врезалась в прицеп. Велосипедистку доставили в больницу.

В 12:29 произошла авария на перекрестке Ноорузе и Рохуая в городе Локса в Харьюмаа, где 31-летняя женщина на легковом автомобиле Kia Ceed, поворачивая налево с боковой дороги, врезалась в двигавшийся по главной дороге мопед Longjia New Pach, которым управлял 83-летний мужчина. Водителя мопеда доставили в больницу для проверки.

В 14:40 произошла авария на автобусной остановке Karikakra на Ыйсмяэ теэ в Таллинне, где в автобусе Solaris Urbino 18 CNG, которым управлял 61-летний мужчина, упала пассажирка, 87-летняя женщина. Пассажирку доставили в больницу.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .