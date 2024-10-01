В октябре становится больше аварий с участием диких животных, средний ущерб – 2500 евро на автомобиль

Если идет дождь, асфальт блестит в свете фар или видимость ограничена по какой-либо другой причине, в любом случае стоит ехать осторожнее, поскольку животным такие погодные условия по душе. Они позволяют им лучше скрываться и спокойно заниматься своими делами. В среднем каждый год в столкновениях с животными травмы получают около двадцати человек, а количество поврежденных автомобилей значительно больше. Поэтому водителю следует выбирать соответствующую скорость движения и внимательно следить за дорогой, не отвлекаясь за рулем на еду, телефон и другие посторонние действия.

Чтобы дать возможность убежать попавшему в свет фар зайцу можно на мгновение выключить дальний свет, однако аварийные огни и прочие световые приборы обязательно должны оставаться включенными, чтобы другие участники движения могли заметить стоящий в темноте автомобиль.

Следует также учитывать, что косули обычно передвигаются стадами, и, если на дорогу выбежало одно животное, можно ожидать, что за ней появится следующее. В этом случае лучше всего сбавить скорость, позволить животным пересечь дорогу и только после этого спокойно продолжить движение. Даже если животное уже пересекло полосу движения, следует оставаться осторожным, поскольку в случае опасности оно может вернуться назад – туда, откуда пришло – посчитав это место безопасным.

„Маршруты движения диких животных формировались веками, и они используются ежедневно. Часто такие участки дороги с обеих сторон окружены лесами, поэтому у водителя остается мало времени, чтобы среагировать на животное, внезапно выскочившее на дорогу. В таких местах стоит снижать скорость и быть особенно внимательным“, - сказал Семенов.

Дорожные знаки устанавливают не просто так. Если на дороге стоит ограничивающий скорость знак, скорее всего, этому есть причина – например, населенный пункт, пешеходный переход, опасные дорожные условия или что-то еще. То же касается и предупреждающих о животных знаков. Их стоит воспринимать всерьез и учитывать, что где-то здесь проходят пути передвижения животных.

По статистике, большинство столкновений происходит с косулями, но также нередки аварии с участием лосей, лис или енотовидных собак. Дикие животные наиболее активны в сумерках и ночью, поэтому водителям следует учитывать, что рано утром или поздно вечером для поездки стоит планировать больше времени. Тимо Семенов рекомендует не забывать и несколько простых правил.

„При наличии страхования каско ремонт автомобиля будет выполнен без выплаты собственной ответственности, но причиненный здоровью ущерб может оказаться постоянным, и его не всегда можно полностью компенсировать, даже с помощью страхования от несчастных случаев. Разумнее предотвратить проблему, чем потом сожалеть“, - отметил Семенов.

Статистика Balcia демонстрирует, что, поскольку автомобили со временем дорожают, сегодня средний ущерб от столкновения с диким животным составляет уже 2500 евро, тогда как десять лет назад он был порядка 1400–1600 евро.

Звоните по короткому номеру Департамента окружающей среды 1247

Если столкновение с животным все же произошло, следует остановить автомобиль на обочине, включить аварийные огни и поставить на дороге за автомобилем на расстоянии нескольких десятков метров аварийный треугольник, чтобы другие участники движения могли вовремя среагировать на опасность. Также следует помнить, что в салоне автомобиля должен быть светоотражающий жилет, который нужно надевать, выходя на дорогу в темное время суток.

Если в результате столкновения животное было ранено или погибло, следует позвонить по короткому номеру Департамента окружающей среды 1247. Не стоит самостоятельно трогать или пытаться убрать с дороги раненого лося или косулю, так как удар копыта находящегося в агонии лося может быть для человека смертельным, и даже косуля может легко переломать кости взрослого человека. Если в аварии пострадали люди, следует немедленно сообщить об этом в службу спасения по номеру 112.

„Если водитель уверен, что после столкновения способен безопасно продолжить движение, он может это сделать. В противном случае необходимо вызвать эвакуатор. При наличии страхования каско это, как правило, бесплатно, а Balcia при необходимости также покрывает и другие расходы, связанные с прерванным путешествием, например, затраты на вынужденную ночевку, – пояснил Семенов. – В любом случае следует как можно скорее связаться со своей страховой компанией и сообщить об ущербе“.

Тем, кто часто ездит рано утром, вечером или ночью, Семенов рекомендует ознакомиться с картой опасных с точки зрения животных участков эстонских дорог и запомнить такие места на своем маршруте. Карта доступна по ссылке: https://dge.ee/maps/Loomaohtlikkus/

Balcia – это компания страховых технологий, которая в 2020 году существенно изменила бизнес-стратегию и брендовую идентичность, позиционируя себя как предприятие, ориентированное на инновационные и технологические страховые решения. В 2022 году Balcia успешно вышла на латвийский рынок, а в 2023 году – на эстонский, расширив тем самым свое географическое присутствие в Европе. Мобильное приложение Balcia получило главный приз на конкурсе „Baltic e-commerce award“.