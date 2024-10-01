01.10.2024, 19:45
ГРАФИК | Смотрите, насколько в этом году подняли зарплаты сотрудникам различных министерств(7)
Где работают самые высокооплачиваемые чиновники?
ФОТО: | Delfi Meedia
По итогам первого полугодия этого года больше всего зарабатывают сотрудники Министерства юстиции, меньше всего - сотрудники Министерства образования и науки, пишет Ärileht.
По сравнению с 2023 годом в начале этого года почти во всех министерствах повысили зарплаты. Исключением являются лишь Министерство образования и науки, где уровень зарплат остался на прежнем уровне, а также Министерство внутренних дел, где зарплаты уменьшились на 2%.
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