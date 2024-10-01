ГРАФИК | Смотрите, насколько в этом году подняли зарплаты сотрудникам различных министерств

По сравнению с 2023 годом в начале этого года почти во всех министерствах повысили зарплаты. Исключением являются лишь Министерство образования и науки, где уровень зарплат остался на прежнем уровне, а также Министерство внутренних дел, где зарплаты уменьшились на 2%.