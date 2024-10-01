Экономика
01.10.2024, 19:45

ГРАФИК | Смотрите, насколько в этом году подняли зарплаты сотрудникам различных министерств

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Где работают самые высокооплачиваемые чиновники?
Ministeeriumites on prisked palgad.
Ministeeriumites on prisked palgad.
ФОТО: Karl-Erik Leik | Delfi Meedia

По итогам первого полугодия этого года больше всего зарабатывают сотрудники Министерства юстиции, меньше всего - сотрудники Министерства образования и науки, пишет Ärileht.

По сравнению с 2023 годом в начале этого года почти во всех министерствах повысили зарплаты. Исключением являются лишь Министерство образования и науки, где уровень зарплат остался на прежнем уровне, а также Министерство внутренних дел, где зарплаты уменьшились на 2%.

Наибольшее повышение зарплат в начале 2024 года произошло в Министерстве климата, где общая зарплата выросла на 17%. Больше всего зарабатывают чиновники Министерства юстиции, их средняя зарплата достигает 3536 евро в месяц. 93% сотрудников Министерства юстиции имеют высшее образование, средний стаж работы составляет восемь лет и девять месяцев.

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