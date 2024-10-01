ФОТО | Под Тарту столкнулись три автомобиля

Представитель полиции и погранохраны Леэни Альмосен сообщила, что, по предварительным данным, автомобиль, поворачивавший налево с второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем, следовавшим по главной дороге на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, а тот, в свою очередь, врезался в машину, следовавшую во встречном направлении.

„К счастью, в результате аварии люди не пострадали, водители дальше обратятся в свои страховые компании. На некоторое время на месте происшествия было затруднено движение транспорта, но к настоящему моменту спасатели расчистили дорогу от последствий аварии. Водители были трезвы и имели право на вождение соответствующей категории“, - сказала она.