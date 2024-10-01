Полиция просит помощи в установлении личности пожилой женщины, пострадавшей в ДТП в поселке Соодла

Во вторник утром, в 9:30, в полицию поступило сообщение о том, что на 13-м километре шоссе Ягала-Кяравете, в деревне Соодла (Харьюмаа) произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 64-летний мужчина за рулем грузовика Scania наехал на велосипедиста.