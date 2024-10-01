ЧП и криминал
01.10.2024, 17:57

Полиция просит помощи в установлении личности пожилой женщины, пострадавшей в ДТП в поселке Соодла

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Пострадавшая находится в тяжелом состоянии

Во вторник утром, в 9:30, в полицию поступило сообщение о том, что на 13-м километре шоссе Ягала-Кяравете, в деревне Соодла (Харьюмаа) произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 64-летний мужчина за рулем грузовика Scania наехал на велосипедиста.

Личность ехавшей на велосипеде пожилой женщины на данный момент не установлена, она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Водитель грузовика был трезв и имеет водительские права соответствующей категории.

Все точные обстоятельства происшествия пока выясняются.

Полиция просит всех, кто узнает велосипед, изображенный на фотографии, и знает, кому он может принадлежать, позвонить в Центр тревоги по номеру 112.

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RusDelfi
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