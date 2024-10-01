01.10.2024, 17:57
Полиция просит помощи в установлении личности пожилой женщины, пострадавшей в ДТП в поселке Соодла(1)
Пострадавшая находится в тяжелом состоянии
Во вторник утром, в 9:30, в полицию поступило сообщение о том, что на 13-м километре шоссе Ягала-Кяравете, в деревне Соодла (Харьюмаа) произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 64-летний мужчина за рулем грузовика Scania наехал на велосипедиста.
Личность ехавшей на велосипеде пожилой женщины на данный момент не установлена, она находится в больнице в тяжелом состоянии.
Водитель грузовика был трезв и имеет водительские права соответствующей категории.
Все точные обстоятельства происшествия пока выясняются.
Полиция просит всех, кто узнает велосипед, изображенный на фотографии, и знает, кому он может принадлежать, позвонить в Центр тревоги по номеру 112.