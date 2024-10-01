ЧП и криминал
01.10.2024, 16:30

Мошенники выманили у 92-летнего жителя Ида-Вирумаа 20 000 евро

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Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

В полицию сообщили, что 26 сентября мошенники связались по телефону с 92-летним мужчиной из Ида-Вирумаа.

Злоумышленники убедили мужчину, чтобы он пошел в контору Swedbank, снял наличные деньги и передал их незнакомому человеку. Мужчина действовал в соответствии с их указаниями.

Причиненный мошенничеством ущерб составляет 20 000 евро.

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