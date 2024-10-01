Исследование: почти половина населения Эстонии относит себя к среднему классу(7)
За последние шесть лет число жителей, считающих себя представителями среднего класса, выросло на 20 процентных пунктов, достигнув почти половины населения Эстонии, выяснилось в результате опроса, проведенного по заказу Института финансов Swedbank. Владение собственным жильем по-прежнему считается важнейшей характеристикой среднего класса.
„По сравнению с предыдущими годами заметно, что люди стали гораздо лучше оценивать свои финансовые возможности, – отметила руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер. – Если в 2022 году к среднему классу себя относили 33% респондентов, то в этом году уже 49%“.
По мнению участников исследования, к среднему классу относятся люди со средним чистым доходом от 2100 до 3013 евро. В 2022 году к среднему классу относились люди с чистым доходом от 1884 до 2911 евро. „В восприятии доходов среднего класса минимальная граница растет быстрее. Это понятно, ведь за тот же период рост заработной платы составил 17%, а цены выросли на 12%“, - пояснила Яэгер.
Кто относит себя к богатым, среднему классу или бедным?
Участникам исследования было предложено оценить экономическое положение своей семьи и определить, к какому классу она принадлежит – к высшему среднему классу, то есть к богатым, среднему классу, низшему среднему классу или нуждающимся.
6% респондентов отнесли себя к высшему среднему классу, среди которых преимущественно были люди с доходом более 2000 евро. Чаще других к высшему классу себя относили жители Таллинна и в возрасте 18–34 лет.
К среднему классу себя относили в основном люди в возрасте 35–49 лет, которые также в основном зарабатывают более 2000 евро или хотя бы 1100–2000 евро. При этом возраст жителей, причисляющих себя к среднему классу, с течением времени увеличился.
39% респондентов в возрасте 50-74 лет, которые в основном зарабатывают 801-1100 евро в месяц и живут в небольшом городе, отнесли себя к низшему среднему классу. Нуждающимися или бедными себя считают 6% респондентов, в основном это люди в возрасте 50-74 лет с доходом до 800 евро в месяц. Число людей, считающих себя бедными, имеет тенденцию к снижению.
Человек среднего класса владеет недвижимостью и может позволить себе дополнительные расходы на развлечения
Как и по прошлым опросам 2018 и 2022 годов, по мнению жителей Эстонии, представителя среднего класса лучше всего характеризует владение собственным жильем (68%). Кроме того, 46% опрошенных считают, что люди, принадлежащие к среднему классу, после покрытия обязательных расходов могут позволить себе дополнительные расходы (например, посещение ресторанов, спа, культурно-развлекательных мероприятий, поездки на такси, ремонт дома), а 37% – что они могут совершать поездки за границу хотя бы раз в год.
С годами число людей, которые вместо возможности владения автомобилем предпочитают иметь сбережения, превышающие трехмесячный доход, значительно возросло. „Здесь также есть различия в возрастных группах. Для молодых людей важно иметь средства на дополнительные расходы и путешествовать, в то время как пожилые люди ценят наличие жилья и сбережений“, – уточнила Яэгер.
По словам Яэгер, согласно данным опроса, значительно выросло количество свободных денег, которое должно оставаться у семьи среднего класса после обязательных расходов, таких как покупки, налоги и платежи. „Если в 2018 году считалось, что у семьи должно оставаться только 1265 евро, то в этом году сумма выросла до 1628 евро“, - добавила она.
Ознакомиться с результатами опроса 2024 года можно здесь.
Опрос по заказу Института финансов Swedbank был проведен Norstat в июне 2024 года. В исследовании приняли участие 1000 человек в возрасте от 15 до 74 лет.
Институт финансов Swedbank был создан в 2010 году с целью поддержать людей при принятии экономических решений, поделиться знаниями об управлении финансами и способствовать повышению финансовой грамотности в Эстонии.
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