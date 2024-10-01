Исследование: почти половина населения Эстонии относит себя к среднему классу

„По сравнению с предыдущими годами заметно, что люди стали гораздо лучше оценивать свои финансовые возможности, – отметила руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер. – Если в 2022 году к среднему классу себя относили 33% респондентов, то в этом году уже 49%“.

По мнению участников исследования, к среднему классу относятся люди со средним чистым доходом от 2100 до 3013 евро. В 2022 году к среднему классу относились люди с чистым доходом от 1884 до 2911 евро. „В восприятии доходов среднего класса минимальная граница растет быстрее. Это понятно, ведь за тот же период рост заработной платы составил 17%, а цены выросли на 12%“, - пояснила Яэгер.

Кто относит себя к богатым, среднему классу или бедным?

Участникам исследования было предложено оценить экономическое положение своей семьи и определить, к какому классу она принадлежит – к высшему среднему классу, то есть к богатым, среднему классу, низшему среднему классу или нуждающимся.

6% респондентов отнесли себя к высшему среднему классу, среди которых преимущественно были люди с доходом более 2000 евро. Чаще других к высшему классу себя относили жители Таллинна и в возрасте 18–34 лет.

К среднему классу себя относили в основном люди в возрасте 35–49 лет, которые также в основном зарабатывают более 2000 евро или хотя бы 1100–2000 евро. При этом возраст жителей, причисляющих себя к среднему классу, с течением времени увеличился.

39% респондентов в возрасте 50-74 лет, которые в основном зарабатывают 801-1100 евро в месяц и живут в небольшом городе, отнесли себя к низшему среднему классу. Нуждающимися или бедными себя считают 6% респондентов, в основном это люди в возрасте 50-74 лет с доходом до 800 евро в месяц. Число людей, считающих себя бедными, имеет тенденцию к снижению.

Человек среднего класса владеет недвижимостью и может позволить себе дополнительные расходы на развлечения