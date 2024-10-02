Проверка датчиков дыма и угарного газа в домах: за неделю возбуждено 53 административных дела

„Если в прошлом году исправный датчик дыма был в 75% домов, то в этом году результат намного лучше. В целом можно сказать, что жители осознают необходимость установки датчиков и заинтересованы в их исправной работе. Однако мы очень обеспокоены пожилыми людьми, живущими в одиночестве, чьи дома находятся в плохом состоянии и которые нуждаются в помощи в повседневной жизни. Около 600 домов требуют особого внимания, и спасатели туда вернутся для консультации, а также мы уже связались с местными органами власти“, – пояснила руководитель отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Марет Раннала.

Всего за неделю проверили датчики в 4081 доме, из них 2092 были квартиры и 1989 частные дома. Исправный и правильно установленный датчик дыма был в 3490 домах (86%). В 199 домах датчика не было вовсе (5%), а в 389 домах датчик был неправильно установлен или неисправен (10%).

По словам Раннала, датчики дыма отсутствуют в большинстве домов, где происходят смертельные пожары, и часто в других домах, где случаются пожары. „Это указывает на то, что пожары чаще происходят там, где меньше уделяют внимания требованиям пожарной безопасности“, – пояснила Раннала.

Исправный и правильно установленный датчик угарного газа был в 2302 домах, где он обязателен. В 518 домах датчик угарного газа отсутствовал или был неисправен.

Спасатели часто объясняли необходимость установки датчика угарного газа и принцип его работы. Довольно часто люди не знают, что датчик дыма и датчик угарного газа – это два разных устройства, и датчик дыма не заменяет датчик угарного газа и наоборот. Датчик дыма срабатывает на видимый дым, а так как угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса, датчик дыма не может его обнаружить. „Это два совершенно разных устройства с разными принципами работы. Датчик угарного газа – единственное устройство, способное обнаружить угарный газ“, – сказала Раннала.

В 53 случаях были начаты административные дела из-за отсутствующих датчиков дыма и угарного газа.