Проверка датчиков дыма и угарного газа в домах: за неделю возбуждено 53 административных дела
На прошлой неделе Спасательный департамент проверил датчики дыма и угарного газа в более чем 4000 домах. По сравнению с прошлым годом результат оказался значительно лучше – исправный и правильно установленный датчик дыма был в 86% домов.
„Если в прошлом году исправный датчик дыма был в 75% домов, то в этом году результат намного лучше. В целом можно сказать, что жители осознают необходимость установки датчиков и заинтересованы в их исправной работе. Однако мы очень обеспокоены пожилыми людьми, живущими в одиночестве, чьи дома находятся в плохом состоянии и которые нуждаются в помощи в повседневной жизни. Около 600 домов требуют особого внимания, и спасатели туда вернутся для консультации, а также мы уже связались с местными органами власти“, – пояснила руководитель отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Марет Раннала.
Всего за неделю проверили датчики в 4081 доме, из них 2092 были квартиры и 1989 частные дома. Исправный и правильно установленный датчик дыма был в 3490 домах (86%). В 199 домах датчика не было вовсе (5%), а в 389 домах датчик был неправильно установлен или неисправен (10%).
По словам Раннала, датчики дыма отсутствуют в большинстве домов, где происходят смертельные пожары, и часто в других домах, где случаются пожары. „Это указывает на то, что пожары чаще происходят там, где меньше уделяют внимания требованиям пожарной безопасности“, – пояснила Раннала.
Исправный и правильно установленный датчик угарного газа был в 2302 домах, где он обязателен. В 518 домах датчик угарного газа отсутствовал или был неисправен.
Спасатели часто объясняли необходимость установки датчика угарного газа и принцип его работы. Довольно часто люди не знают, что датчик дыма и датчик угарного газа – это два разных устройства, и датчик дыма не заменяет датчик угарного газа и наоборот. Датчик дыма срабатывает на видимый дым, а так как угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса, датчик дыма не может его обнаружить. „Это два совершенно разных устройства с разными принципами работы. Датчик угарного газа – единственное устройство, способное обнаружить угарный газ“, – сказала Раннала.
В 53 случаях были начаты административные дела из-за отсутствующих датчиков дыма и угарного газа.
В каждом доме должен быть хотя бы один исправный датчик дыма. Рекомендуется устанавливать датчик дыма на каждом этаже или даже в каждой комнате. Датчик угарного газа должен быть в каждом здании с системой отопления на твердом топливе (камин, печь, плита, котел) и в здании с газовым оборудованием (газовый водонагреватель или газовый котел). Существуют также комбинированные датчики, которые реагируют как на дым, так и на угарный газ.
Проверяйте работу датчиков раз в месяц. Для этого нажмите на тестовую кнопку, после чего должен прозвучать сигнал тревоги. При необходимости сразу замените батарею в датчике и установите его обратно. Тестирование важно для обеспечения бесперебойной и безошибочной работы датчиков.
За первые 8 месяцев 2024 года в 22 пожарах погибло 26 человек. В 17 жилых домах (85%) датчики дыма отсутствовали. За 8 месяцев благодаря исправным датчикам дыма 77 человек были спасены от пожаров и опасных ситуаций в 40 домах.
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