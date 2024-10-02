Департамент окружающей среды в целях экономии прекращает ночное реагирование на обычные сообщения

Генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра сказал Delfi, что хотя кризисное дежурство не будет сокращено, экономии планируется достичь за счет тех сообщений, которые предполагают от инспекторов проверку возможных нарушений. Другими словами: будет урезано реагирование на обычные сообщения.

„Например, если мы ночью получим сообщение о куче мусора в неположенном месте, объявлении о продаже запрещенного чужеродного вида или незаконно перекрытой прибрежной тропе, инспектор по охране окружающей среды начнет выяснять обстоятельства и сбор дополнительной информации на следующее утро“, — привел в пример Вакра. Раньше проверка начиналась сразу после получения сообщения.

При этом, по словам Вакра, государственный инфотелефон 1247 будут продолжать круглосуточно принимать сообщения о предполагаемых нарушениях в сфере окружающей среды, а если поступит сообщение о танкере, который сел на мель и имеет течь, то последует незамедлительная реакция.

„Кризисная дежурная служба, как следует из названия, и будет заниматься критическим ситуациями, когда существует прямая и непосредственная угроза природе и когда требуется немедленное вмешательство, особенно в случаях подозрения на масштабное загрязнение. На этот аспект трудового распорядка сокращение не повлияет“, — заверил Вакра.

В целом, по его словам, каждый сэкономленный евро означает, что государство предлагает меньше услуг. „Но наша цель — урезать там, где нет долгосрочного воздействия на природную среду или оно минимально возможное“, — сказал Вакра.

Вдобавок к этому, в целях экономии государственных расходов в этом году ведомство сократило 20 сотрудников, а также будут уменьшены офисные площади, изменена система контроля за чужеродными видами и сокращено взятие проб воды на предприятиях.

„Контрольный мониторинг представлял из себя выборочные двойные проверки результатов проб, представленных самими компаниями. Целью этой деятельности никогда не было взыскание штрафов“, — сказал Вакра.